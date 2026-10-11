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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة 133 بين الزمالك والأهلي| كلاسيكو مصر خلال 78 عاماً .. أرقام الحاضر وحقائق الماضي

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي تجاه ملعب القاهرة الدولي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، حيث لقاء القمة رقم 133 بين العملاقين الزمالك والأهلي، في اليوم الافتتاحي من منافسات الجولة السادسة للدوري في موسمه رقم 68.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يستعرض حاضر وتاريخ وأرقام (الكلاسيكو) الأهم والأشهر في أفريقيا والوطن العربي في النقاط الآتية:

- يدخل الزمالك هذه المباراة في المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 5 مباريات (4 فوز + 1 تعادل + وبدون خسارة) والأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضاً من 5 مباريات ( 4 فوز + 1 تعادل + وبدون خسارة).

- سجل الزمالك 8 أهداف (ثالث أقوى هجوم) مقابل هدف واحد في شباكه (أقوى دفاع بالتساوي مع بيراميدز).

- أما الأهلي فقد أحرز 9 أهداف (ثاني أقوى هجوم مناصفة مع بيراميدز) وتلقت شباك الفريق 3 أهداف (ثاني أقوى دفاع مع سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري).

- هدافو الزمالك: حسام أشرف، أحمد شريف (هدفين) - شيكو بانزا، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمد إسماعيل (هدفاً واحداً).

- هدافو الأهلي: أحمد سيد "زيزو" (3 أهداف) – محمد مجدي “أفشة”، مروان عطية، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر ، حسين الشحات، ياسر إبراهيم (هدفاً واحداً).

- فاز الزمالك على مضيفه غزل المحلة (1 – 0) في الجولة الماضية وأحرز الهدف البديل أحمد شريف من علامة الجزاء.

- تفوق الأهلي على أبوقير للأسمدة (2 – 0) في الجولة الخامسة بتوقيع أحمد سيد "زيزو" والبديل حسين الشحات.

- بسبب إيقاف القيد اقتصرت صفقات الزمالك على استعادة حسام أشرف من سموحة، مصطفى الزناري من البنك الأهلي، بجانب تصعيد بعض عناصر من قطاع الناشئين والشباب أبرزهم الحارس عمر عبد العزيز، محمد فرج، محمد حمد، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

- دعم الأهلي صفوفه بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها الجزائري منصف بقرار من دينامو زغرب الكرواتي، المغربي سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي المغربي، توفيق محمد من منتخب السويس بتروجت، علي محمود وأقطاي عبد الله من الشرقية إنبي، الصاعد محمود صلاح من غزل المحلة، كما استعاد خدمات أكرم توفيق من الشمال القطري وعمر الساعي من المصري ومحمد مجدي "أفشة" من الاتحاد السكندري ’ أحمد خالد "كاباكا" من زد إف سي.

- يغيب عن صفوف الزمالك في لقاء اليوم الثلاثي عمرو ناصر والصاعدين محمد السيد ومحمد إبراهيم بالإضافة للبرازيلي خوان بيزيرا والتونسي سيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد بعد انتقالهم لأندية خارجية.

- يفتقد الأهلي خدمات مدافعه الدولي ياسر إبراهيم وكريم الدبيس بسبب الإصابة، بالإضافة للمغربي يوسف بلعمري وعمرو الجزار بعد خضوعهما لعملية الرباط الصليبي قبل وأثناء هذا الموسم.

- مباراة اليوم ستكون السادسة للمغربي الحسين عموتة (56 سنة) بعد توليه قيادة الأهلي في 1 يوليو خلفاً للدنماركي ييس توروب، حيث حقق الفريق تحت قيادته تعادلاً وحيداً مع المقاولون (1 – 1) في الجولة الرابعة للدوري مقابل 5 انتصارات كان آخرها على بترول أسيوط (5 – 0) مساء الخميس الماضي على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في النسخة السادسة لكأس عاصمة مصر.

- يقود معتمد جمال (53 سنة) فريق الزمالك منذ 7 يناير 2026 خلفاً لأحمد عبد الرؤوف وخاض الفريق معه 34 مباراة في الموسمين الماضي والحالي، فاز في 22 مباراة وتعادل في 6 وخسر 6، وأحرز 46 هدفاً مقابل 19 في شباكه، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي، كما تأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وخسر اللقب بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

- القيمة السوقية لقائمة الزمالك تصل إلى 13.65 مليون يورو، ويعتبر لاعب الوسط محمد شحاتة أغلى اللاعبين بقيمة 1.8 مليون يورو، ومتوسط الأعمار 25 سنة و6 أشهر وعدد الأجانب 5 لاعبين.

- القيمة السوقية لفريق الأهلي هي الأعلى بين أندية الدوري، حيث تصل إلى 37.33 مليون يورو، ويعد إمام عاشور الأغلى بين لاعبيه والدوري بقيمة 5 ملايين يورو ثم مروان عطية 4.5 مليون يورو، ومتوسط الأعمار 26 سنة و6 أشهر وعدد الأجانب المقيدين بالفعل 5 لاعبين.

- 132 مباراة جمعت الزمالك والأهلي في بطولة الدوري منذ انطلاق نسخته الأولى موسم 1948 – 1949.

- فاز الأهلي في 52 مباراة وسجل 175 هدفاً منها 6 اعتبارية مقابل 29 انتصاراً و118 هدفاً للزمالك منها 3 اعتبارية وتعادلا 51 مرة.

- 65 مواجهة خلال الدور الأول شهدت 27 فوزاً للأهلي مقابل 9 للزمالك وتعادلا 29 مرة.

- تعادل الفريقان (2 – 2) في أول مباراة بينهما بالجولة الثامنة موسم 1948 – 1949 ’ سجل للأهلي أحمد مكاوي وسيد عثمان وللزمالك سعد رستم وعبد الكريم صقر وأقيم اللقاء في العاشر من ديسمبر عام 1948.

- الفوز الأول في مباريات القمة حققه الزمالك بهدف يونس مرعي بالجولة السابعة عشرة للموسم الأول للدوري وأقيم اللقاء في الأول من أبريل عام 1949.

- أول فوز للأهلي كان (2 – 0) بالجولة التاسعة موسم 1949 – 1950 بتوقيع فتحي خطاب والسيد عطية "توتو".

- أكبر فوز في لقاءات القطبين في الدوري حققه الأهلي بالجولة 22 موسم 2001 – 2002 (6 – 1) بتاريخ 16 مايو 2002.

- 65 لاعباً من الزمالك سجلوا في شباك الأهلي، بالإضافة لهدفين بالنيران الصديقة جاءا عبر السوداني إبراهيم الكبير ومحمد عامر لاعبي الأهلي في القمتين 31 سنة 1966 و49 عام 1981.

- 75 لاعباً من الأهلي زاروا شباك الزمالك بالإضافة لهدفين بالنيران الصديقة، عبر أحمد توفيق في القمة 108 موسم 2013 – 2014 ومحمد أبو جبل في القمة 123 موسم 2021 – 2022.

- حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، أكثر من سجل في لقاءات الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري برصيد 9 أهداف منها 5 للأهلي و4 للزمالك وهو اللاعب الوحيد في تاريخ "الكلاسيكو" الذي سجلا للطرفين مع جمال عبد الحميد الذي أحرز 3 أهداف منها 1 مع الأهلي و2 رفقة الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي الذي أحرز 5 أهداف بواقع هدفين للزمالك و3 للأهلي.

- في المواجهة الأخيرة بين الطرفين تفوق الأهلي (3 – 0) بالجولة الخامسة في دورة تحديد البطل الموسم الماضي وسجل الأهداف المغربي أشرف بن شرقي هدفين وحسين الشحات هدفاً ’ وأقيم اللقاء في 1 مايو الماضي.

- يتصدر الثلاثي السيد عطية “توتو”، محمد أبو تريكة، محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الزمالك بالدوري برصيد 7 أهداف ثم صالح سليم، السيد الضظوي، رفعت الفناجيلي وعماد متعب برصيد 6 أهداف.

- الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري على راس قائمة هدافي الزمالك أمام الأهلي في الدوري برصيد 5 أهداف لكل منهما ثم الثلاثي حمادة إمام، عمر النور، حسام حسن وجمال حمزة برصيد 4 أهداف.

- فاز الأهلي بلقب الدوري 45 مرة منها 3 في المواسم الأربعة الأخيرة، بينما توج الزمالك باللقب 15 مرة آخرها الموسم الماضي.

- الثنائي محمود الخطيب وحسام حسن على رأس قائمة هدافي الأهلي في بطولة الدوري برصيد 109 هدفاً لكل منهما، ثم محمد أبوتريكة برصيد 79 هدفاً يليه صالح سليم 78 هدفاً والثنائي السيد عطية "توتو" وعماد متعب برصيد 75 هدفاً لكل منهما.

- عبد الحليم علي الهداف الأول للزمالك في بطولة الدوري برصيد 84 هدفاً، يليه علي خليل برصيد 78 هدفاً ثم حسن شحاتة حمادة إمام وجمال عبد الحميد في المركزين الثالث والرابع والخامس برصيد 77 و74 و73 هدفاً على الترتيب.

- يُدير المباراة طاقم حكام من سلوفينيا يقوده رادي أوبريونوفيتش، ومعه يوري برابروتنيك، جريجا كورديز كمساعدين ’ دافيد شمايتس حكماً رابعاً بالإضافة لماتي يوج ’ دافيد جابروفيتش في غرفة الفيديو.

- الصافرة السلوفينية تسجل حضورها في لقاءات القمة للمرة الثانية بعد أن سبق للدولي سلافكو فينتشيتش الذي أدار نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، الظهور في القمة رقم 124 بين العملاقين التي أقيمت في 21 يناير 2023 ضمن منافسات الجولة 14 لموسم 2022 - 2023 وتفوق خلالها الأهلي (3 – 0) بتوقيع محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

لقاء القمة الزمالك والأهلي الزمالك الأهلي

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