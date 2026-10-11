يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عددًا من اللاعبين خلال مواجهة الزمالك المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 133 بالدوري المصري

وتشهد قائمة غيابات الأهلي عن القمة 133 غياب كل من كوكا وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمود صلاح، في ضربة لصفوف الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة وسط رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، في ظل أهمية اللقاء في سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.