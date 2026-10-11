القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي اليوم في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة تجمع الغريمين التقليديين، في ظل تساويهما في رصيد النقاط، بعدما حصد كل فريق 13 نقطة خلال أول 5 جولات، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والأهلي، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري المصري.

معلق مباراة الزمالك والأهلي اليوم

ويتولى محمد الشاذلي وأيمن الكاشف التعليق على أحداث مباراة القمة عبر شاشة أون سبورت، لمتابعة تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.