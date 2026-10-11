صراع الحراس في القمة| تفوق رقمي للمهدي وسجل إيجابي لشوبير فى قمة الأهلي والزمالك

تتجه الأنظار إلى حراسة المرمى قبل القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في ظل تباين الخبرات بين مصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر والمهدي سليمان حارس الفريق الأبيض وسط أرقام تمنح المواجهة المرتقبة بُعدًا إضافيًا وتضع الحارسين أمام اختبار مختلف في واحدة من أكثر مباريات الدوري المصري الممتاز ضغطًا وحساسية.

وتحمل القمة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين أهمية خاصة للحارسين ليس فقط بسبب المنافسة على تحقيق الفوز ولكن أيضًا في ظل اختلاف طبيعة التجربة التي يخوضها كل منهما؛ فمصطفى شوبير يمتلك سجلًا إيجابيًا في مواجهاته السابقة مع الزمالك بينما يدخل المهدي سليمان المباراة مدعومًا ببداية قوية هذا الموسم بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط خلال خمس مباريات بالدوري.

وتكشف الأرقام عن مفارقة لافتة قبل المواجهة إذ يتفوق شوبير من حيث سجل المواجهات المباشرة أمام الزمالك بينما يمتلك المهدي سليمان حصيلة أكبر من المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه في الدوري منذ انطلاق الموسم الحالي وهو ما يجعل المقارنة بين الحارسين مفتوحة على أكثر من سيناريو.

مصطفى شوبير.. سجل إيجابي يمنح حارس الأهلي دفعة معنوية

يدخل مصطفى شوبير القمة المرتقبة وهو يمتلك تجربة سابقة أمام الزمالك شهدت تحقيق الفوز في مباراتين من أصل ثلاث مواجهات خاضها بقميص الأهلي مقابل خسارة واحدة في حصيلة تمنحه دفعة معنوية قبل الاختبار الجديد.

وشارك الحارس البالغ من العمر 26 عامًا في ثلاث مباريات قمة منذ تصعيده إلى الفريق الأول وكانت البداية في نهائي كأس مصر خلال مارس 2024 عندما فاز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد ليحصد الفريق الأحمر اللقب في مواجهة أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

أما الظهور الثاني لشوبير أمام الزمالك فجاء في أبريل 2024 ضمن منافسات الدوري المصري وانتهى بخسارة الأهلي بهدف مقابل هدفين بعدما سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدفي الفريق الأبيض في مباراة نجح خلالها الزمالك في استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى.

وفي المواجهة الثالثة عاد شوبير ليشارك في انتصار الأهلي الكبير على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد خلال المرحلة الثانية من الدوري بالموسم الماضي ليعزز سجله الإيجابي في لقاءات القمة.

وبذلك حافظ حارس الأهلي على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ثلاث مواجهات أمام الزمالك بينما استقبل هدفين في المباراة التي خسرها فريقه وهي أرقام تمنحه أفضلية معنوية لكنها لا تعني بالضرورة تكرار السيناريو نفسه في المواجهة المقبلة.

وعلى مستوى الموسم الحالي شارك شوبير في ثلاث مباريات من أصل خمس خاضها الأهلي في الدوري واستقبل هدفين خلال مواجهة إنبي بالجولة الأولى قبل أن يحافظ على نظافة شباكه أمام زد وسموحة.

وتضع هذه البداية حارس الأهلي أمام فرصة جديدة لإثبات قدرته على التعامل مع المباريات الكبرى خاصة أن القمة تختلف في حساباتها عن بقية مواجهات الدوري في ظل الضغط الجماهيري الكبير وأهمية كل تفصيلة داخل الملعب.

المهدي سليمان.. بداية قوية تضعه أمام اختبار مختلف

على الجانب الآخر يقدم المهدي سليمان بداية مميزة مع الزمالك خلال الموسم الحالي بعدما شارك في المباريات الخمس التي خاضها الفريق الأبيض بالدوري واستقبل هدفًا واحدًا فقط في مؤشر يعكس قوة حصيلته الرقمية منذ انطلاق المسابقة.

وجاء الهدف الوحيد الذي استقبلته شباك الحارس البالغ من العمر 39 عامًا خلال مواجهة بتروجت في الجولة الثالثة بينما خرج بشباك نظيفة في أربع مباريات ليحقق حصيلة مميزة قبل مواجهة الأهلي.

وتمنح هذه الأرقام المهدي سليمان دفعة مهمة قبل القمة خصوصًا أن الحفاظ على نظافة الشباك في أربع مباريات من أصل خمس يعكس قدرته على التعامل مع المواقف الدفاعية المختلفة وإن كان اختبار الأهلي يحمل طبيعة أكثر تعقيدًا بالنظر إلى قوة المنافسة والضغط المصاحب للمباراة.

لكن التحدي الأكبر أمام حارس الزمالك يتمثل في نقل تألقه خلال الجولات الماضية إلى مواجهة مباشرة أمام الأهلي الذي يمتلك مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفرص والتسجيل من أكثر من مركز.

ولا تتوقف مهمة المهدي سليمان عند التصدي للتسديدات بل تمتد إلى حسن التعامل مع الكرات العرضية والثابتة وتنظيم الخط الخلفي إلى جانب اتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغط وهي تفاصيل قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة القمة.

مواجهة واحدة بقميص الزمالك.. وسجل مختلف أمام الأهلي

رغم البداية القوية للمهدي سليمان هذا الموسم فإن سجل مشاركاته في مباريات القمة بقميص الزمالك لا يزال محدودًا بعدما خاض مواجهة واحدة فقط أمام الأهلي وكانت خلال المرحلة الثانية من الدوري بالموسم الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وتمنح هذه المباراة الحارس تجربة مباشرة مع طبيعة المواجهة لكنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن قدرته على التعامل مع هجوم الأهلي خاصة أن ظروف كل مباراة تختلف من حيث التشكيل والحالة الفنية والفرص التي يحصل عليها المنافس.

وعلى مدار مسيرته مع أندية إنبي وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد السكندري خاض المهدي سليمان نحو 16 مباراة أمام الأهلي استقبل خلالها 22 هدفًا بينما حافظ على نظافة شباكه في أربع مواجهات.

وتكشف هذه الأرقام عن صعوبة المواجهات التي خاضها الحارس أمام الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية لكنها تظل مرتبطة بفترات وأندية وظروف فنية مختلفة ولا يمكن اعتبارها معيارًا حاسمًا لما قد يحدث في القمة المقبلة.

كما أن خبرة المهدي سليمان الطويلة في الدوري المصري تمنحه قدرة على التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى وهو ما قد يساعده في تجاوز ذكريات المواجهات السابقة والتركيز على تقديم أداء جديد بقميص الزمالك.