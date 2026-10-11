آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك قبل القمة 133.. من يتفوق تاريخيًا؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري موسم 2026-2027، في مواجهة جديدة تضاف إلى سجل الصراع التاريخي بين قطبي الكرة المصرية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الترتيب، إذ يمتلك كل منهما 13 نقطة، مع تقدم الزمالك إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الفريقان إلى حسم المواجهة لصالحهما، في ظل رغبة الزمالك في تعزيز موقعه بالمنافسة على الصدارة، بينما يأمل الأهلي في تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب، مستندًا إلى نتائجه في عدد من المواجهات الأخيرة أمام غريمه.

نتائج آخر 10 مباريات بين الأهلي والزمالك

تكشف نتائج آخر 10 مواجهات بين الفريقين عن تنوع المنافسات بين الدوري المصري وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي ونهائي كأس مصر، كما شهدت السلسلة انتصارات مباشرة وحسمًا لبطولات بركلات الترجيح، إلى جانب فوز اعتباري للزمالك.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري المصري قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، بينما حسم الفريق الأحمر أيضًا مواجهة السوبر المصري في نوفمبر 2025 بهدفين نظيفين، قبل أن يفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في سبتمبر من العام نفسه.

في المقابل، حقق الزمالك فوزًا اعتباريًا بنتيجة 3-0 في مواجهة مارس 2025، كما انتهت مباراة الفريقين في فبراير من العام ذاته بالتعادل 1-1.

الأهلي 3-0 الزمالك. آخر مواجهة في الدوري

حسم الأهلي آخر مواجهة جمعته بالزمالك في الدوري المصري لصالحه، بعدما فاز بثلاثة أهداف دون مقابل يوم 1 مايو 2026، ليحقق انتصارًا مهمًا في سجل مواجهات القمة.

السوبر المصري.. الأهلي يحسم المواجهة بهدفين

نجح الأهلي في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 يوم 9 نوفمبر 2025، ضمن منافسات كأس السوبر المصري، قبل أن يكرر تفوقه في الدوري يوم 29 سبتمبر 2025، بالفوز بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، شهدت مواجهة الفريقين يوم 11 مارس 2025 احتساب الفوز للزمالك بنتيجة 3-0 اعتباريًا، بعد انسحاب الأهلي من المباراة، بينما انتهى لقاء الدوري بينهما يوم 22 فبراير 2025 بالتعادل 1-1.

السوبر المصري والأفريقي.. حسم بركلات الترجيح

تبادل الأهلي والزمالك التفوق في بطولتي السوبر خلال عام 2024، بعدما حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري يوم 24 أكتوبر، بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي المقابل، تُوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر 2024، بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم الفريق الأبيض اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

انتصارات متبادلة في الدوري ونهائي كأس مصر

شهدت المواجهات السابقة فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 يوم 25 يونيو 2024، ضمن منافسات الدوري المصري، بينما رد الفريق الأبيض بالفوز بنتيجة 2-1 يوم 15 أبريل من العام نفسه.

وقبل ذلك، تفوق الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس 2024، ليحصد اللقب في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

نتائج آخر 10 مواجهات بين الأهلي والزمالك

الأهلي 3-0 الزمالك — الدوري المصري — 1 مايو 2026.

لأهلي 2-0 الزمالك — كأس السوبر المصري — 9 نوفمبر 2025.

الأهلي 2-1 الزمالك — الدوري المصري — 29 سبتمبر 2025.

الزمالك 3-0 الأهلي اعتباريًا — الدوري المصري — 11 مارس 2025.

الأهلي 1-1 الزمالك — الدوري المصري — 22 فبراير 2025.

الأهلي يفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7-6 — كأس السوبر المصري — 24 أكتوبر 2024.

الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح 5-4 — كأس السوبر الأفريقي — 27 سبتمبر 2024.

الأهلي 2-0 الزمالك — الدوري المصري — 25 يونيو 2024.

الزمالك 2-1 الأهلي — الدوري المصري — 15 أبريل 2024.

الأهلي 2-0 الزمالك — نهائي كأس مصر — 8 مارس 2024.

وتحمل القمة 133 أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب تأثير نتيجتها على ترتيب الدوري، ولكن أيضًا باعتبارها فرصة لإضافة انتصار جديد إلى سجل المواجهات التاريخية بين الغريمين، في صراع لا يتوقف عند حدود الأرقام، بل يمتد إلى المنافسة على الألقاب وإثبات التفوق في أهم مباريات الموسم.