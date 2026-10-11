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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟

تدريب الأهلي
تدريب الأهلي
محمود أحمد

شهد معسكر الأهلي حالة من التركيز الشديد مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في القمة رقم 133 بين قطبي الكرة المصرية والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة تحظى بأهمية كبيرة في حسابات المنافسة على اللقب وكذلك في تقييم بداية الموسم تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على استغلال الساعات الأخيرة قبل المواجهة في تجهيز اللاعبين على المستويين الفني والذهني مع وضع اللمسات النهائية على خطة المباراة وتحديد الأدوار المطلوبة من كل عنصر داخل الملعب في ظل إدراك عموتة أن مواجهات القمة لا تحسمها الجوانب الفنية وحدها وإنما تلعب التفاصيل الصغيرة والتركيز طوال الـ90 دقيقة دورًا مؤثرًا في تحديد النتيجة.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء الجمعة ضمن خطة الجهاز الفني لإبعاد اللاعبين عن الضغوط الخارجية وتوفير أكبر قدر من الهدوء قبل المباراة على أن يخوض الفريق مرانه الأخير مساء السبت على استاد السلام في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه المدرب المغربي استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي.

محاضرات عموتة تتصدر المشهد.. وخطة خاصة لإسقاط الزمالك

فرض الحسين عموتة الجانب النظري على جزء مهم من تحضيرات الأهلي خلال الساعات الأخيرة داخل المعسكر حيث ركز على عقد محاضرات فنية لشرح ملامح الخطة التي ينوي الاعتماد عليها أمام الزمالك مع توضيح التحركات المطلوبة من اللاعبين في مختلف المواقف سواء خلال بناء الهجمات أو التعامل مع الضغط المنافس أو التحولات بين الدفاع والهجوم.

ويسعى المدير الفني المغربي إلى ضمان استيعاب لاعبيه للتعليمات بصورة واضحة قبل النزول إلى أرض الملعب خاصة أن طبيعة مباريات القمة تفرض التعامل بسرعة مع المتغيرات وتجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصًا سهلة للتسجيل.

ولم تقتصر التحضيرات على شرح طريقة اللعب إذ اهتم الجهاز الفني أيضًا بالتجهيز النفسي ومحاولة رفع درجة الحماس والتركيز لدى اللاعبين في ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة المصاحبة للمواجهة ورغبة الأهلي في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في سباق الدوري.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الجمع بين النتيجة والأداء المقنع بعدما أصبحت مباريات الأهلي محط متابعة جماهيرية مكثفة مع تطلع أنصاره إلى رؤية الفريق بصورة أكثر قوة واستقرارًا خلال الموسم الحالي.

6 لاعبين خارج المبيت في المعسكر.. وظهور منتظر في المران الأخير

ومن بين التفاصيل اللافتة في استعدادات الأهلي للقمة مشاركة ستة لاعبين لم ينضموا إلى المبيت في المعسكر المغلق خلال المران الأخير للفريق وهم أحمد خالد «كباكا» ورضا سليم وأحمد عيد وأحمد نبيل «كوكا» ومحمد رأفت إلى جانب اللاعب الصاعد مهند الشامي.

وتمنح هذه المجموعة الجهاز الفني خيارات متعددة في عدد من المراكز مع استمرار المفاضلة بين اللاعبين وفقًا للاحتياجات التكتيكية وطبيعة المواجهة وإن كان القرار النهائي بشأن التشكيل الأساسي يرتبط بتقييم الجهاز الفني للحالة الفنية والبدنية لكل لاعب.

قائمة الأهلي في المعسكر.. مزيج من الخبرة والشباب

وضمت قائمة الأهلي التي دخلت المعسكر المغلق 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وهادي رياض وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد عبد الله ومحمد مجدي أفشة وتوفيق محمد ومروان عطية وأحمد رضا وعمر الساعي وإمام عاشور وعلي محمود وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي وحسين الشحات وسفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله وعمر سيد معوض.

وتكشف القائمة عن تنوع الخيارات المتاحة أمام عموتة سواء على مستوى العناصر صاحبة الخبرات الكبيرة في مواجهات القمة أو اللاعبين الذين يمكنهم تقديم حلول مختلفة وفقًا لسير المباراة.

ويبرز في الجانب الهجومي أكثر من اسم قادر على صناعة الفارق مثل زيزو وبن شرقي والشحات وإمام عاشور بينما يمثل وجود عناصر الوسط والدفاع فرصة أمام الجهاز الفني لاختيار التوازن المناسب بين تأمين المناطق الخلفية والضغط على الزمالك.

القمة 133.. اختبار مهم لحسابات عموتة

يدخل الأهلي المواجهة وهو يدرك أن الفوز على الزمالك يتجاوز حدود الحصول على ثلاث نقاط في ظل القيمة الجماهيرية والتاريخية للقمة وتأثير نتيجتها في أجواء الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن هنا تبدو الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي مخصصة لحسم التفاصيل أكثر من إجراء تغييرات كبيرة في البرنامج التدريبي بداية من تثبيت التعليمات الفنية مرورًا بتجهيز اللاعبين نفسيًا وصولًا إلى الحفاظ على الجاهزية البدنية قبل صافرة البداية.

ويأمل عموتة أن تنعكس التحضيرات المكثفة على أداء لاعبيه داخل الملعب وأن ينجح الفريق في تنفيذ خطته بتركيز وانضباط لتجاوز الاختبار الأصعب أمام المنافس التقليدي وحصد انتصار يمنح الأهلي دفعة قوية في مشواره بالدوري المصري الممتاز.

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