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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كتبت اسمي في التاريخ.. دا سيلفا يتحدث عن هدفه الشهير في القمة

سيلفا
سيلفا
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

استعاد دومينيك دا سيلفا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ذكرياته مع مباريات القمة بين الفريقين، مؤكدًا أن مواجهة عام 2011، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، تظل واحدة من أبرز المباريات التي لا يستطيع نسيانها، بعدما سجل هدف التعادل للأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال دومينيك دا سيلفا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بنتيجة 2-2 عام 2011 تعد من المباريات الكبرى التي لا تزال عالقة في ذاكرته، موضحًا أنه شارك بديلًا ونجح في تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة.

وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه يعتقد أن هذا الهدف ساهم في كتابة اسمه في تاريخ مواجهات القمة، مشيرًا إلى أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على المباراة، فإنه لا يزال يتذكر الهدف وتفاصيله حتى الآن.

دومينيك دا سيلفا يعلن تشجيع الأهلي

وحسم دومينيك دا سيلفا موقفه من تشجيع أحد الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا انحيازه للأهلي، الذي ارتدى قميصه لمدة تقارب 3 سنوات، مقارنة بفترة قصيرة قضاها مع الزمالك بلغت 6 أشهر فقط.

وأوضح اللاعب السابق: «بالطبع أشجع الأهلي، لأنني لعبت بين صفوفه لمدة تقارب 3 سنوات، فيما قضيت 6 أشهر فقط مع الزمالك، لذلك أنا أشجع الأهلي».

وتأتي تصريحات دومينيك دا سيلفا بالتزامن مع ترقب جماهير الكرة المصرية لمواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وتُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، مع استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للفريقين.

موقف الزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراة واحدة دون تلقي أي هزيمة.

وسجل الفريق الأبيض 8 أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم بداية قوية في المسابقة قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

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