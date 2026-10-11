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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. وموقف زيزو ومصطفى من المشاركة أساسيًا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، عن ملامح التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك، في مباراة القمة المرتقبة، المقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال شوبير إن التوقعات تشير إلى اقتراب مصطفى شوبير من حراسة مرمى الأهلي، مع وجود محمد هاني وياسين مرعي في خط الدفاع، بينما لا يزال الاختيار محل حيرة بين هادي رياض وأشرف داري، إلى جانب المفاضلة بين توفيق محمد وكريم فؤاد لشغل مركز الظهير الأيسر.

وأضاف أن مروان عطية بات الأقرب للمشاركة بشكل أساسي في خط الوسط، لكن لم يُحسم بعد اسم اللاعب الذي سيجاوره، في ظل المنافسة بين علي محمود وعمر الساعي وأكرم توفيق.

وفيما يتعلق بالخط الأمامي، أوضح شوبير أن إمام عاشور وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة الأقرب للبدء ضمن التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن فرص أحمد سيد زيزو في المشاركة من البداية كبيرة أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، إذ يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية وأبرز أحداث المواجهة.

موقف الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، جمعها من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، دون تلقي أي هزيمة.

وسجل الفريق الأبيض ثمانية أهداف خلال مبارياته الخمس، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم أرقامًا دفاعية قوية قبل مواجهة الأهلي في القمة المرتقبة.

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