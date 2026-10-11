ناقد رياضي: بيراميدز ينافس بقوة على الدوري والأهلي يواجه ضغطًا أكبر قبل القمة

قال الناقد الرياضي مصطفى يحيى إن الأهلي يدخل مواجهة الزمالك تحت ضغط أكبر، في ظل أهمية المباراة في صراع المنافسة على الدوري، خاصة مع ارتباطها بموقف الفريق في جدول الترتيب والمواجهة التالية أمام بيراميدز.

وأوضح يحيى، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، أن الزمالك يدخل المباراة بارتياح نفسي أكبر من وجهة نظره، مستفيدًا من تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي، إلى جانب تقارب رصيده من نقاط الأهلي.

وأشار إلى أن بيراميدز يقدم مستويات مستقرة منذ بداية الموسم، سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، متوقعًا أن يشهد الموسم منافسة قوية بينه وبين الأهلي والزمالك.

وأضاف أن الحكم على فرص التتويج لا يزال مبكرًا، موضحًا أن الاستقرار الفني واستمرار الأداء بالمستوى نفسه على مدار الموسم سيكونان من العوامل المهمة في حسم اللقب.

وفيما يتعلق بمستقبل المدربين، استبعد يحيى أن تؤدي نتيجة سلبية في القمة إلى إقالة فورية لمعتمد جمال أو عموتة، إلا أنه أشار إلى أن الخسارة بفارق كبير قد تزيد الضغوط على مدرب الأهلي.

وشدد الناقد الرياضي على أهمية خروج المباراة بصورة جيدة، وأن يكون الفوز من نصيب الفريق الأفضل أداءً داخل الملعب، داعيًا الجماهير إلى الاستمتاع بالمباراة والابتعاد عن المشاحنات والإساءة.