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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يجهز مفاجآت الأهلي في القمة أمام الزمالك.. أسلحة المغربي بالقمة 133

الحسين عموتة
الحسين عموتة
إسلام مقلد

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها خلال مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويخطط عموتة لخوض اللقاء بأسلوب يعتمد على الضغط المتوسط وتحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والتحركات الهجومية، مع تجنب الاندفاع غير المحسوب نحو مرمى المنافس، أو التراجع المبالغ فيه إلى المناطق الدفاعية، بما يمنح لاعبيه القدرة على التعامل مع مختلف مراحل المباراة.

الضغط المتوسط لتأمين وسط الملعب

يركز الجهاز الفني للأهلي على تطبيق أسلوب الضغط المتوسط، بهدف الحد من خطورة لاعبي الزمالك، والسيطرة على منطقة وسط الملعب، مع الحفاظ على التماسك بين خطوط الفريق.

ويسعى عموتة إلى تقليل المساحات المتاحة أمام لاعبي المنافس، مع منح لاعبيه القدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، واستغلال الفرص التي قد تظهر خلال فترات تراجع الزمالك أو تقدمه إلى المناطق الأمامية.

عموتة يحذر من مرتدات الزمالك

خصص المدير الفني تعليمات واضحة للاعبي خط الدفاع ومروان عطية، لاعب وسط الأهلي، بشأن التمركز والتحرك خلال التحولات الهجومية للزمالك، خاصة عند فقدان الكرة وانتقال المنافس سريعًا إلى بناء الهجمات.

ويخشى الجهاز الفني من استغلال الزمالك للمساحات خلف لاعبي الأهلي، وهو ما دفع عموتة إلى التشديد على ضرورة التمركز الجيد والتغطية المتبادلة بين المدافعين ولاعبي الوسط، لتفادي استقبال أهداف من الهجمات المرتدة.

كما يولي المدرب اهتمامًا كبيرًا بسرعة استعادة الكرة، ومنع المنافس من استغلال المساحات في المناطق الحيوية، بما يضمن الحفاظ على التوازن الدفاعي طوال المباراة.

الكرات الطولية والتسديد من الخارج ضمن خطة الأهلي

شهدت التدريبات الأخيرة للأهلي تخصيص نحو 20 دقيقة للتدرب على إرسال الكرات الطولية، في إطار سعي الجهاز الفني إلى تنويع الحلول الهجومية وتجاوز الخطوط الدفاعية للزمالك بصورة سريعة.

ويراهن عموتة على استغلال المساحات خلف مدافعي المنافس، إلى جانب التحركات الهجومية للاعبيه، من أجل الوصول إلى المرمى بأكثر من طريقة، بدلًا من الاعتماد على أسلوب هجومي واحد.

كما وضع الجهاز الفني التسديد من خارج منطقة الجزاء ضمن الحلول المطروحة للتعامل مع التكتلات الدفاعية المحتملة للزمالك، خاصة إذا نجح المنافس في إغلاق المساحات أمام لاعبي الأهلي داخل منطقة الجزاء.

عموتة يشدد على استغلال الفرص أمام الزمالك

شدد المدير الفني للأهلي على ضرورة التحلي بالتركيز والفعالية أمام المرمى، وعدم إهدار الفرص السهلة، في ظل صعوبة مباريات القمة التي قد تحسمها تفاصيل صغيرة أو أنصاف فرص.

ويطالب عموتة لاعبيه بحسن استغلال الفرص التي تتاح لهم، مع التحرك المستمر دون كرة، وسرعة اتخاذ القرار في الثلث الهجومي، لتجنب تعقيد المباراة في حال تأخر التسجيل.

وفي إطار الاستعداد للمواجهة، فرض الجهاز الفني حالة من السرية على المعسكر والتدريبات، بهدف إبعاد اللاعبين عن الضغوط الإعلامية والجماهيرية، وضمان أعلى درجات التركيز قبل اللقاء المرتقب.

منافسة على مركز الظهير الأيسر قبل القمة

لا يزال عموتة يدرس الاختيار النهائي لبعض المراكز في التشكيل الأساسي للأهلي أمام الزمالك، وفي مقدمتها مركز الظهير الأيسر، الذي يشهد منافسة بين كريم فؤاد وتوفيق محمد، بعد تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة.

ويحسم الجهاز الفني قراره وفقًا لمدى جاهزية اللاعبين وقدرة كل منهما على تنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة، خاصة في ظل أهمية هذا المركز في التعامل مع تحركات لاعبي الزمالك على الأطراف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، ياسين مرعي، كريم فؤاد أو توفيق محمد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، علي محمود.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سفيان بنجديدة، أشرف بنشرقي.

ويدخل الأهلي المواجهة وسط تركيز كبير على تنفيذ التعليمات التكتيكية التي وضعها عموتة، مع الرهان على التوازن الدفاعي وتنويع الهجمات واستغلال الفرص، في محاولة لحسم القمة أمام الزمالك والخروج بالنقاط الثلاث.

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