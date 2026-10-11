ريال مدريد يستعد للكلاسيكو دون فينيسيوس جونيور.. الإيقاف 3 مباريات يهدد النجم البرازيلي

باتت مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في مواجهة برشلونة المقبلة مهددة بقوة، بعدما وضع النادي الملكي احتمالية غياب اللاعب عن مباراة الكلاسيكو ضمن حساباته، انتظارًا لقرار لجنة الانضباط بشأن العقوبة المنتظرة عقب طرده أمام فياريال.

ووفقًا لما كشفته إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، يتوقع ريال مدريد إيقاف فينيسيوس لمدة 3 مباريات، مع التمسك بأمل تقليص العقوبة إلى مباراتين من خلال الاستئناف، رغم أن النادي بدأ الاستعداد لاحتمالية غياب نجمه البرازيلي عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة.

ريال مدريد يترقب قرار لجنة الانضباط بشأن فينيسيوس

وبحسب التقرير، يتعامل ريال مدريد مع غياب فينيسيوس عن الكلاسيكو باعتباره احتمالًا قويًا، في انتظار صدور القرار النهائي من اللجنة التأديبية، التي ستحدد مدة العقوبة بناءً على تفاصيل الواقعة وما ورد في تقرير حكم المباراة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق إشبيلية قبل خوض الكلاسيكو أمام برشلونة، المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر على ملعب «كامب نو»، وهو ما يزيد من أهمية القرار المنتظر بشأن اللاعب البرازيلي.

وحتى إذا نجح النادي الملكي في تقليص العقوبة إلى مباراتين، فإن غياب فينيسيوس عن مواجهة برشلونة سيظل احتمالًا قائمًا، وفقًا للتوقعات التي نقلتها الإذاعة الإسبانية.

تقرير الحكم يكشف تفاصيل طرد فينيسيوس أمام فياريال

وأوضح الحكم دياز دي ميرا، في تقريره عن المباراة، أن طرد فينيسيوس جونيور جاء في الدقيقة 73، بسبب شد شعر أحد لاعبي المنافس أثناء وجود الكرة في اللعب، من دون أن يكون اللاعبان في حالة تنافس مباشر على الكرة.

وقد تؤثر هذه التفاصيل في تحديد طبيعة العقوبة، إذ يمكن أن تنظر اللجنة التأديبية إلى الواقعة باعتبارها مخالفة تستوجب إيقافًا يتجاوز مباراة واحدة، خاصة أن التصرف لم يحدث خلال صراع مباشر على الكرة.

وأضاف تقرير الحكم أن فينيسيوس واصل الاحتجاج بصوت مرتفع عقب إشهار البطاقة الحمراء، واقترب من الحكم بطريقة وصفها التقرير بالعدوانية، ما دفع زملاءه إلى التدخل وإبعاده عنه.

وتضع هذه التفاصيل اللاعب أمام احتمال التعرض لعقوبة إضافية، وفقًا لتقدير اللجنة التأديبية، وهو ما يجعل موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة مرهونًا بالقرار الرسمي المنتظر.

أزمة جديدة لفينيسيوس قبل مواجهة برشلونة

ويأتي التهديد بغياب فينيسيوس عن الكلاسيكو في توقيت صعب بالنسبة إلى ريال مدريد، الذي يواجه تساؤلات بشأن مستوى اللاعب خلال بداية الموسم، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام فياريال قبل مشاركته في اللقاء وخروجه مطرودًا.

وكان النجم البرازيلي قد تعرض لانتقادات بسبب مستواه وتصرفاته في المباراة الأخيرة، لتأتي أزمة الطرد وتضيف مزيدًا من الضغوط عليه، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الاستقرار الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي.

ويمثل فينيسيوس أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف ريال مدريد، إذ يعتمد الفريق على سرعته وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص، وهو ما يجعل احتمالية غيابه عن الكلاسيكو مصدر قلق للجهاز الفني.

هل يغيب فينيسيوس عن الكلاسيكو رسميًا؟

حتى الآن، لم يصدر القرار النهائي بشأن مدة إيقاف فينيسيوس جونيور، ولا يزال ريال مدريد يترقب موقف لجنة الانضباط، مع إمكانية اللجوء إلى الاستئناف في محاولة لتقليص العقوبة.

لكن، وفقًا لما نقلته «كادينا كوبي»، بدأ النادي الملكي الاستعداد لاحتمالية خوض الكلاسيكو دون نجمه البرازيلي، في انتظار حسم الملف التأديبي بصورة رسمية.

وفي حال تأكد غياب فينيسيوس، سيواجه ريال مدريد تحديًا هجوميًا إضافيًا أمام برشلونة، بينما سيكون اللاعب مطالبًا بتجاوز تداعيات الأزمة والعودة سريعًا إلى مستواه، بعد سلسلة الانتقادات التي أعقبت ظهوره الأخير أمام فياريال.