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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتفوق على الزمالك بالقيمة التسويقية قبل قمة الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

وتفوق الأهلي بشكل لافت على الزمالك في القيمة التسويقية للاعبين قبل مباراة القمة حيث تجاوزت القيمة الضعف تقريبا.

القيمة التسويقية للأهلي والزمالك

وسجل النادي الأهلي قيمة تسويقية مرتفعة للغاية حيث وصل لنحو 37.33 مليون يورو مقابل 13.65 مليون يورو لصالح الزمالك وفي ترانسفر ماركت

ويتفوق الأهلي على الزمالك بالقيمة التسويثية حيث وصل الفارق لأكثر من الضعف تقريبا حيث سجل إمام عاشور القيمة الأعلى بـ 5 مليون يورو وخلفه مروان عطية بـ 4.5 مليون يورو ثم زيزو بـ 3.5مليون يورو

ويعد أغلى لاعب في صفوف الزمالك حاليا محمد شحاته بـ 1.8 مليون يورو بالتساوي مع عدي الدباغ.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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