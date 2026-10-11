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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قمة الكرة المصرية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
قسم الخدمات

​​تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية ببالغ الشغف اللقاء المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية، نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي، والذي تقرر إقامته مساء اليوم الأحد، 11 أكتوبر 2026، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

و​تأتي هذه المواجهة المرتقبة عقب فترة توقف دولي استمرت قرابة الشهر، لتعود عجلة المسابقة المحلية للدوران بأقوى مباريات الموسم. 

الأهلي ضد الزمالك

ويدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما 13 نقطة من أول 5 جولات، مما يعكس ندية كبيرة وصراعاً شرساً على صدارة الترتيب، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني والأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف.

​موعد مباراة القمة

التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2026.

التوقيت: تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم.. والقنوات الناقلة

الملعب: ستاد القاهرة الدولي.

​القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

و​تُذاع المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديداً عبر قناتي:

  • ​OnTime Sports
  • ​OnTime Sports Max

​طاقم التعليق الصوتي

مباراة الأهلي والزمالك

و​أعلنت إدارة القنوات الناقلة عن تخصيص كوكبة من أبرز المعلقين الرياضيين للتعليق على القمة عبر القنوات الصوتية المختلفة لضمان تغطية متميزة:

قناة OnTime Sports:

  • ​القناة الصوتية الأولى: المعلق أيمن الكاشف.
  • ​القناة الصوتية الثانية: المعلق محمد الشاذلي.
مباراة الأهلي والزمالك

قناة OnTime Sports Max:

  • ​القناة الصوتية الأولى: المعلق بلال علام.
  • ​القناة الصوتية الثانية: المعلق مؤمن حسن.

​موقف الفريقين وقوائم اللقاء

قمة الأهلي والزمالك

و​يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث وفرض هيمنته المبكرة على مسار المنافسة في الدوري، حيث استعد الجهازان الفنيان بكل قوة لهذه المواجهة الجماهيرية الكبرى عبر وضع اللمسات التكتيكية النهائية واختيار القوائم الأساسية التي تخوض اللقاء، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بجميع تفاصيل التحضيرات الفنية والبدنية.

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع 

تدريب الأهلي

وكان كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن ملامح تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي، في مباراة القمة المرتقبة، المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال شوبير إن هناك حالة من عدم الحسم بشأن اللاعب الذي سيشارك في وسط الملعب، بين أحمد فتوح وأحمد ربيع، مشيرًا إلى أن موقف الفلسطيني عدي الدباغ من المشاركة في المباراة لا يزال غير محسوم، مع تساوي احتمالات مشاركته وغيابه بنسبة 50% لكل منهما.

الأهلي

وأضاف أن غياب الدباغ قد يدفع الجهاز الفني للزمالك إلى الاعتماد على أحمد شريف أو إيشو بدلًا منه، مع إجراء بعض التعديلات في خط الوسط، لافتًا إلى وجود ناصر منسي ضمن الخيارات المطروحة قبل مواجهة الأهلي.

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