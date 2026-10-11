11 لاعبًا خارج القمة 133.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي والزمالك قبل المباراة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في القمة 133، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مواجهة يدخلها الفريقان بطموح حصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق الصدارة، وسط غيابات تطول صفوف القطبين لأسباب فنية وإصابات مختلفة.

وتشهد المباراة غياب 11 لاعبًا عن الفريقين، بواقع 4 لاعبين من الأهلي و7 من الزمالك، ما يضع الجهازين الفنيين أمام تحديات في اختيار التشكيل المناسب قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.

4 غيابات في صفوف الأهلي

يفتقد الأهلي جهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، في مقدمتهم أحمد نبيل كوكا، الذي يعاني شدًا من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، إلى جانب كريم الدبيس، المصاب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى.

كما يغيب ياسر إبراهيم، الذي يعاني جزعًا في الرباط الداخلي للكاحل وتمزقًا في الرباط الخارجي، فيما تعرض محمود صلاح لشد في العضلة الضامة، ليخرج الرباعي من حسابات مواجهة الزمالك.

7 لاعبين يغيبون عن الزمالك

على الجانب الآخر، تضم قائمة غيابات الزمالك 7 لاعبين، بينهم أربعة لأسباب فنية، هم يوسف فرنسي والسيد أسامة وأحمد الخضري وسيف فاروق جعفر.

كما يغيب عمرو ناصر ومحمد السيد ومحمد إبراهيم بسبب الإصابة، في ظل استعداد الفريق الأبيض لخوض مواجهة تحمل أهمية كبيرة في مشواره بالدوري.

القمة بين صراع الصدارة وحسابات النقاط

تكتسب المواجهة أهمية إضافية في ظل تقارب رصيد الفريقين بجدول الترتيب؛ إذ يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 15 نقطة بعد تحقيق الفوز في مبارياته الخمس الأولى.

ويمنح الفوز أيًا من القطبين فرصة الوصول إلى 16 نقطة والتقدم إلى الصدارة مؤقتًا، حال بقاء بيراميدز عند رصيده الحالي، بينما يؤدي التعادل إلى ارتفاع رصيد الأهلي والزمالك إلى 14 نقطة، مع استمرار الفريق السماوي في المقدمة.

على صعيد التغطية التلفزيونية، تُنقل القمة باستخدام وحدتي بث بتقنية HD و20 كاميرا، لتوفير تغطية للمباراة من زوايا مختلفة داخل استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في الثالثة عصرًا، قبل انطلاق اللقاء بخمس ساعات، لإتاحة الوقت الكافي لدخول المشجعين وتنظيم عملية الحضور.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تجمع بين أهمية النقاط الثلاث وحسابات المنافسة على قمة الترتيب.