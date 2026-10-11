الأهلي والزمالك.. تاريخ أكبر الانتصارات في القمة قبل مواجهة اليوم بالدوري المصري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتحمل مواجهات القطبين تاريخًا طويلًا من المنافسة والإثارة، شهد العديد من الانتصارات الكبيرة والنتائج اللافتة، التي ظلت حاضرة في ذاكرة جماهير الفريقين على مدار عقود، قبل تجدد الصراع بينهما في لقاء الليلة.

أكبر انتصارات الأهلي على الزمالك في الدوري

يمتلك الأهلي سجلًا حافلًا بالانتصارات الكبيرة على غريمه التقليدي في تاريخ مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويأتي الفوز بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002 على رأس أبرز النتائج التاريخية التي حققها الفريق الأحمر أمام الزمالك.

كما حقق الأهلي الفوز بنتيجة 5-3 خلال موسم 2021-2022، في مباراة شهدت غزارة تهديفية وإثارة كبيرة، ضمن سلسلة المواجهات التي حفلت بالنتائج البارزة بين الفريقين.

وتتضمن قائمة أكبر انتصارات الأهلي أيضًا الفوز بنتيجة 4-1 في موسمي 1960-1961 و2022-2023، إلى جانب الانتصار بنتيجة 4-2 في موسمي 1953-1954 و2004-2005.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في ثماني مناسبات، بينما انتهت مباراتان بانتصار الفريق الأحمر بنتيجة 3-1، وفقًا للإحصاءات الواردة في سجل المواجهات التاريخية بالدوري.

أكبر انتصار للزمالك على الأهلي

على الجانب الآخر، جاءت أكبر انتصارات الزمالك على الأهلي في الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي نجح الفريق الأبيض في تحقيقها أربع مرات.

وتعكس هذه النتائج جانبًا من تاريخ المنافسة بين القطبين، التي شهدت تفوق كل فريق في فترات مختلفة، مع استمرار أهمية المواجهات المباشرة في تحديد ملامح المنافسة على الألقاب المحلية.

وتبقى الأرقام التاريخية أحد أبرز جوانب الإثارة التي تسبق كل مباراة قمة، في ظل تطلع جماهير الفريقين إلى إضافة انتصار جديد إلى سجل فريقها في واحدة من أكثر المواجهات جماهيرية في الكرة المصرية.

الأهلي والزمالك.. صراع جديد على النقاط الثلاث

يدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومواصلة المنافسة على اللقب، بينما يسعى الأهلي إلى حسم القمة لصالحه وتحقيق انتصار يمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة إلى الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، إذ تمثل أول مباراة قمة يخوضها أمام الزمالك منذ توليه قيادة الفريق الأحمر، ما يضعه أمام اختبار مهم في واحدة من أكثر مباريات الموسم حساسية.

وتفرض طبيعة اللقاء على الجهازين الفنيين التعامل بحذر مع التفاصيل التكتيكية، في ظل التقارب في النقاط والرغبة المشتركة في تحقيق الفوز، إلى جانب الضغوط الجماهيرية المصاحبة لمواجهات القطبين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل التاريخ الطويل للفريقين، وأهمية النقاط الثلاث في تحديد ملامح المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل التلفزيوني لمنافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المنتظر إذاعة القمة عبر إحدى قنوات الشبكة.

وتترقب الجماهير انطلاق المباراة لمعرفة الفريق الذي سينجح في حسم المواجهة المرتقبة، وإضافة فصل جديد إلى سجل تاريخ القمة المصرية.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك مباراة القمة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الأهلي صاحب المركز الثالث، وفقًا للبيانات الواردة بعد مرور خمس جولات من المسابقة.

ويمنح هذا التقارب في النقاط المباراة أهمية إضافية، إذ يسعى كل فريق إلى الانفراد بالتفوق على منافسه المباشر، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، في ظل استمرار الصراع على صدارة الدوري المصري الممتاز.