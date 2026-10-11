إسلام صادق: كفتا الأهلي والزمالك متساويتان في القمة 133.. وبيراميدز يترقب

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 133 تبدو متكافئة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثير مهم على مسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الليلة الزمالك والأهلي في القمة 133.. الكفتان متساويتان، الفوز يمنح كل فريق دفعة قوية في المنافسة، والخسارة تسبب مشاكل لكنها لن تبعد أي فريق عن التواجد بين الكبار.. وبيراميدز يترقب!».

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل المنافسة القوية بين الأهلي والزمالك، إلى جانب ترقب بيراميدز لنتيجة المواجهة، التي قد تؤثر على حسابات المنافسة في جدول ترتيب الدوري المصري



موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.