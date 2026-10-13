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مزيكا ومش بننسى التار.. عمرو أديب يعلق هتاف جماهير الأهلي والزمالك ضد إسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مزيكا ومش بننسى التار.. عمرو أديب يعلق هتاف جماهير الأهلي والزمالك ضد إسرائيل

عمرو اديب
عمرو اديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن  جماهير النادي الأهلي والزمالك أمس في مباراة القمة كانوا  بيشتموا إسرائيل.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"   جماهير الأهلي والزمالك اتفقت على شتيمة إسرائيل ".

وأضاف عمرو أديب:"   بعد عشرات السنوات من حرب أكتوبر يستمر المواطن المصري في الحديث عن ضرورة إسقاط إسرائيل ".

وأكمل عمرو أديب:"   المصري لما يتكلم عن إسرائيل بيقول تسقط إسرائيل  وبالفعل تسقط إسرائيل ".

وتابع عمرو اديب:" أمس في مباراة القمة رأينا حالة من الوعي الفطري بمخططات إسرائيل"، مضيفا:"  هتافات المصريين ضد إسرائيل مزيكا والمصرين دول فراعنة جوانا العظمة والتاريخ ومش بننسى التار وبنعرف يعني إيه إنسانية ". 

عمرو أديب مصر اخبار التوك شو اسرائيل الزمالك

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