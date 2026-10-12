عمرو أديب للرئيس السيسي: عايزين نستورد سيستم من كوريا الجنوبية والدول الآسيوية

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عايزين نستورد سيستم من كوريا الجنوبية والدول الآسيوية اللي زرتها ياريس.. إعطني صنارة ولا تعطني سمكة"



وتابع عمرو أديب :" هات منهم خبراء ياريس وهات سيستم من الدول الآسيوية اللي زرتها".

وأكمل عمرو أديب:" منتدى مصر تحول من حوار عن الإنجازات لحوار عن التحديات وكيفية وضع حلول لها ".

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن منتدى مصر فرصة للقاء صناع القرار في مصر للتحدث في حلول التحديات التي تواجه مصر .