عمرو أديب: عدد من الشخصيات التي تنتقد الحكومة أكدوا لي دعوتهم لإلقاء كلمات في منتدى مصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن عدد من الشخصيات التي تنتقد سياسات الحكومة المصرية أكدوا له أنه تم دعوتهم لإلقاء كلمات في جلسات منتدى مصر المقبل.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" انبسطت وإحنا مش عايزين نعمل معرض للإنجازات في منتدى مصر ولكن عايزين نتكلم إزاي نخلي مصر افضل وإزاي نحل التحديات ".

وتابع عمرو أديب :" ترى أي حكومة في أي دولة أنها تقوم بالصواب ولكن هناك من ينتقد ويطالب بالأفضل ".

واكمل عمرو أديب:" مدبولي اكد في تصريح سابق إن الحكومة كان لديها بعض الأخطاء ولازم نتكلم في منتدى مصر أزاي نصلحها ".

ولفت عمرو أديب:" من يشير إلى أخطاء الحكومة قلما يقول الطريق الصحيح "، مضيفا:" إحنا كلنا في مركب واحدة وكلنا عايزين الأفضل إلى مصر نريد الوصول لبر الأمان ويجب ان نتحدث بصراحة وبقوة في هذا المندى".

