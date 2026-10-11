عمرو أديب: أشجع الزمالك منذ 50 عامًا من الألم.. وأتساءل عن الفارق بين الأحمر والأبيض

أكد الإعلامي عمرو أديب، معاناته الطويلة مع تشجيع نادي الزمالك، معبرًا عن حالة الإحباط التي يعيشها جمهور القلعة البيضاء، في ظل تكرار الأزمات والنتائج المخيبة للآمال، مقارنة بما يحققه النادي الأهلي من استقرار وقدرة على المنافسة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه «هل فيه فكرة ما في الحياة ليها علاقة بأن لقاء الأهلي والزمالك ينتهي مع بداية البرنامج؟ وعليك أن تتأمل قدري وأنا قاعد أشجع الزمالك 50 سنة من الألم والتكرار الغريب».

وأشار إلى الفارق بين ظروف الفريقين، لافتًا إلى قدرة الجهاز الفني للأهلي على إجراء تغييرات عديدة في التشكيل، وإخراج خمسة لاعبين من العناصر المهمة والدفع ببدلاء آخرين، دون أن يفقد الفريق قدرته على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف أن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أن بعض لاعبيه الجدد نجحوا في ترك بصمة سريعة، رغم انضمامهم إلى الفريق منذ فترة قصيرة، وهو ما يعكس، من وجهة نظره، حجم الفارق في الإمكانيات والبدائل المتاحة بين الناديين.

المنافسة على البطولات

وأكد أن الزمالك يعاني من العديد من الأزمات في مقدمتها أزمة إيقاف القيد، ومشكلات توفير ملعب للتدريب، إلى جانب الأوضاع المالية وتأخر مستحقات اللاعبين، وهي تحديات تزيد من صعوبة مهمة الفريق في المنافسة على البطولات.