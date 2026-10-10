عمرو أديب: لماذا تُقطع الأشجار في مصر رغم التوجيهات بزراعة المزيد منها؟

انتقد الإعلامي عمرو أديب استمرار قطع الأشجار في مصر، رغم التوجيهات الحكومية بوقف هذه الممارسات والتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، إنه لا يرى أي مبرر لاستمرار قطع الأشجار، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تتناقض مع التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بالغطاء الأخضر.

وأضاف أن المواطنين يتساءلون عن أسباب استمرار قطع الأشجار، خاصة أن بعضها يتجاوز عمره 200 عام، ويُزال دون تقديم تفسير واضح للرأي العام.

وشدد عمرو أديب على ضرورة كشف الحقائق وتوضيح أسباب هذه الممارسات، وتحديد المسؤولين عنها، مؤكدًا أن المواطنين يريدون إجابات واضحة بشأن ما يحدث للأشجار في مصر.