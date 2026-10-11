عمرو أديب: الحوثيون لا يمثلون الشعب اليمني.. وإيران تستخدمهم لتخفيف الضغوط الأمريكية



أكد الإعلامي عمرو أديب أن السعودية تحقق تقدمًا ميدانيًا بالتعاون مع القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن القوى المناهضة للحوثيين تمثل قطاعًا واسعًا من الشعب اليمني.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الحوثيين، هم أحد أذرع إيران في اليمن، يسعون إلى الاستيلاء على السلطة، مؤكدا أنهم لا يمثلون الشعب اليمني، وإنما يسعون إلى فرض سيطرتهم على البلاد.

وأضاف أن إيران تدرك أن الولايات المتحدة لم تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة معها، وترى في التصعيد عبر حلفائها الإقليميين وسيلة لتخفيف الضغوط المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين تمثل إحدى الأوراق التي يمكن لطهران استخدامها في هذا السياق.

الصراع الإقليمي

ووصف أديب الحوثيين بأنهم «قراصنة»، مؤكدا أن تحركات الجماعة لا تعبر عن مصالح الشعب اليمني، بل ترتبط بالصراع الإقليمي وحساباته السياسية والعسكرية.