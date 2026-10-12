عمرو أديب: أي تهديد لاستقرار السعودية ينعكس على المصالح المشتركة للدول العربية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المملكة العربية السعودية لا تدافع عن أمنها ومصالحها الوطنية فحسب، بل تتحمل، مسؤولية الدفاع عن المصالح العربية في مواجهة التهديدات الإيرانية، محذرًا من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن السعودية تتعرض لهجمات إيرانية ارهابية، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على المملكة وحدها، بل تمتد لتشمل تهديدات للملاحة البحرية والجوية، بما قد يؤثر على حركة التجارة والنقل وأمن المنطقة العربية.

وتابع أن المملكة اختارت، أن تكون «حائط الصد الأول» في مواجهة هذه التهديدات، دفاعًا عن المصالح السياسية والاقتصادية العربية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات على دول المنطقة.

مجالات التجارة والطاقة والنقل

وأشار أديب إلى أن أمن السعودية يرتبط بأمن محيطها العربي، معتبرًا أن أي تهديد لاستقرار المملكة أو لطرق الملاحة الحيوية ينعكس على المصالح المشتركة للدول العربية، لا سيما في مجالات التجارة والطاقة والنقل.