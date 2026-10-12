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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: السعودية ترفض الابتزاز ولا يمكن أن تسمح لقراصنة بالتحكم في مصير المنطقة

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المملكة العربية السعودية ترفض الابتزاز ولا يمكن ان تسمح لقراصنة وفئة قليلة أن تتحكم في مصير المنطقة .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  السعودية لن تسمح للحوثيين بالتحكم في مصير الطاقة وحرية الملاحة في المنطقة ".

وأضاف عمرو أديب:"  المملكة العربية السعودية دولة كبيرة في الإقليم والشعب السعودي لا يعرف الخوف والشعب السعودي يثق في قيادته ويعرف ان ما تقوم به قيادته من أعمال دفاعية  لاستهداف قدرات الحوثيين".

واكمل عمرو أديب:"  المملكة العربية السعودية تعرف جيدا كيفية ضبط الامر والحفاظ على مصادر الطاقة وتأمين الطاقة للإقليم والعالم وهذا الامر لا هوادة فيه ". 

عمرو أديب السعودية اليمن التحالف اخبار التوك شو

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