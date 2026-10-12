عمرو أديب: المصري قال للسعودي بيوتنا مفتوحة.. والبيت المصري بيت لكل سعودي تنور وتشرف

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن السعودية لن تسمح للحوثيين بالتحكم في مصير الطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المملكة العربية السعودية دولة كبيرة في الإقليم والشعب السعودي لا يعرف الخوف والشعب السعودي يثق في قيادته ويعرف ان ما تقوم به قيادته من أعمال دفاعية لاستهداف قدرات الحوثيين".

واكمل عمرو أديب:" المصريين عملوا مظاهرة حب للسعودية .. والمصري قال للسعودي بيوتنا مفتوحة والبيت المصري بيت لكل سعودي تنور وتشرف إحنا أهل".

وتابع عمرو أديب:" المملكة العربية السعودية تعرف جيدا كيفية ضبط الامر والحفاظ على مصادر الطاقة وتأمين الطاقة للإقليم والعالم وهذا الامر لا هوادة فيه ".