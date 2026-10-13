إعلامي: 3 خبراء تحكيم أجانب أكدوا عدم أحقية الزمالك في ركلتي جزاء أمام الأهلي

أكد الإعلامي محمد فارس، أهمية توثيق الآراء التحكيمية بشأن الحالات المثيرة للجدل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال فارس خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحقوق لا تسقط بالتقادم من الناحية التاريخية، لكنه أعرب عن تخوفه من أن يؤدي مرور الوقت إلى ترسيخ رواية إعلامية مختلفة بشأن المباراة، مضيفًا أنه يريد توثيق آراء ثلاثة خبراء تحكيم أجانب، هم الإنجليزي مارك هالسي، والسويسري أورس ماير، والسوري جمال الشريف، الذين أكدوا، بحسب تصريحاته، عدم أحقية الزمالك في الحصول على ركلتي جزاء خلال اللقاء.

وأشار الإعلامي إلى أن الخبراء الثلاثة لا ينتمون إلى الوسط الكروي المصري، مؤكدًا أن توثيق آرائهم يأتي للرد على الجدل المثار بشأن القرارات التحكيمية في المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما محمد هاني في الدقيقة 39، ومنصف بقرار في الدقيقة 80، ليحسم الفريق الأحمر مواجهة القمة ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي والزمالك في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إذ يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.