ناقد رياضي: الزمالك كان بيجمع تشكيلة عشان يلعب القمة أمام الأهلي

كشف عمرو زكي ، محلل الأداء والناقد الرياضي، أن الزمالك في مباراة القمة كان يحاول يلم نفسه أمام الأهلي ويعمل تشكيل عشان يعرف يلاعب المارد الأحمر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي كان لديه فرصة كبيرة وفترة إعداد وحسين عموتة عمل عليها.

ولفت إلى أن توفيق محمد قدم أداء كبير في مباراة القمة مع النادي الأهلي رغم صغر سنه، موضحا أنه قد يكون بديل لفتوح وكريم حافظ في تشكيل منتخب مصر .



وأردف محلل الأداء والناقد الرياضي، أن الزمالك يحاول يجمع نفسه وتشكيلة للعب، مؤكدًا أن الهوية تفرق، حيث إن تشكيل الزمالك كان غريب وهذا ما يحدث كل مباراة قمة.

