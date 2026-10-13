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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث مع «طلاب من أجل مصر» خطة الأنشطة الطلابية

اجتماع جامعة جنوب الوادى الأهلية
اجتماع جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

عقد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، اجتماعًا موسعًا مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة "طلاب من أجل مصر"، لبحث خطة الأنشطة والفعاليات الطلابية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز التواصل المباشر مع الطلاب، وتفعيل مشاركتهم في مختلف جوانب الحياة الجامعية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتور علي الدين عبد البديع، الأستاذ بكلية الآداب بقنا ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، وأحمد وحيد، مدير رعاية الطلاب، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأنشطة الطلابية وتعزيز دورها في دعم العملية التعليمية.

وتناول الاجتماع استعراض خطة الأنشطة والفعاليات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة المقترحات والمبادرات الطلابية التي تسهم في إثراء الحياة الجامعية، وتوفير فرص متنوعة للطلاب للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والعلمية، بما يعزز روح التعاون والانتماء للمؤسسة الجامعية.

مواكبة المتغيرات

واستعرض الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، رؤيته المستقبلية لتطوير المنظومة الجامعية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم العلمية والعملية، بما يساعدهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويؤهلهم لمستقبل أفضل، مشددًا على ضرورة أن تتكامل الأنشطة الطلابية مع الجهود التعليمية في إعداد كوادر شابة قادرة على الابتكار وتحمل المسئولية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتسهم في تنمية الوعي وتعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، داعيًا اتحاد الطلاب وأسرة «طلاب من أجل مصر» والقائمين على رعاية الطلاب إلى تكثيف الجهود وتقديم مبادرات نوعية تلبي تطلعات الطلاب، وتدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع.

 

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