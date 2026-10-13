ليسوا خارج الحسابات.. الحقيقة الكاملة لاستبعاد ثلاثي الأهلي قبل مواجهة كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية

أثار استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الأهلي المسافرة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تساؤلات حول أسباب خروجهم من حسابات الجهاز الفني خاصة بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة القمة وما صاحبه من حالة معنوية مرتفعة داخل الفريق.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن قرار المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق باستبعاد أقطاي عبد الله من قائمة مباراة كيتارا جاء لأسباب فنية نافيًا وجود أي خلافات بين المدرب واللاعب أو نشوب أزمة داخل الفريق بسبب القرار.

وأوضح المصدر أن أقطاي عبد الله تقبل قرار الاستبعاد بصورة طبيعية في إطار المنافسة على حجز مكان في قائمة المباريات مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز رؤية الجهاز الفني واحتياجاته خلال المواجهة الأفريقية المقبلة.

ولم يكن أقطاي اللاعب الوحيد الذي غاب عن قائمة الأهلي المتجهة إلى أوغندا إذ قرر الجهاز الفني أيضًا استبعاد ياسر إبراهيم وكريم الدبيس لكن لأسباب مختلفة تتعلق بإيقاف الأول وعدم اكتمال الجاهزية الفنية للثاني في إطار خطة الجهاز الفني للتعامل مع ظروف المباراة واختيار العناصر الأكثر استعدادًا للمشاركة.

أقطاي عبد الله خارج الحسابات بقرار فني

جاء استبعاد أقطاي عبد الله من رحلة الأهلي إلى أوغندا ليضع اللاعب أمام تحد جديد خلال الفترة المقبلة في ظل سعيه للحصول على فرصة للمشاركة وإثبات قدراته مع الفريق الأول.

وبحسب المصدر فإن قرار عموتة لا يرتبط بأي مشكلة بين الطرفين وإنما يدخل ضمن الاختيارات الفنية التي يحددها المدير الفني وفقًا لاحتياجات كل مباراة وهو ما يعني أن غياب اللاعب عن مواجهة كيتارا لا يمثل حكمًا نهائيًا على فرصه في المشاركة خلال الارتباطات المقبلة.

ويفضل الجهاز الفني اصطحاب العناصر التي يرى أنها الأنسب لتنفيذ خطته في بداية المشوار الأفريقي خاصة أن مباريات الذهاب خارج الأرض تتطلب حسابات خاصة في ظل أهمية العودة بنتيجة إيجابية تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

ومن المنتظر أن تتحدد فرص أقطاي عبد الله في العودة إلى الحسابات وفقًا لمستواه في التدريبات ومدى قدرته على إقناع الجهاز الفني بأحقيته في الحصول على فرصة خلال المباريات المقبلة.

لماذا يغيب ياسر إبراهيم وكريم الدبيس؟

على صعيد آخر يعود غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة كيتارا إلى عقوبة الإيقاف التي تعرض لها بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي.

ويحرم الإيقاف المدافع من الوجود مع الفريق في المواجهة المرتقبة ليضطر الجهاز الفني إلى الاعتماد على البدائل المتاحة في الخط الخلفي مع ضرورة تحقيق التوازن الدفاعي وتجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

أما كريم الدبيس فجاء استبعاده بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بالعناصر التي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويتعامل الأهلي مع ملف الجاهزية باعتباره أحد العوامل الأساسية في تحديد القائمة خاصة مع ضغط المباريات والسفر ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب تعرضهم لمزيد من الإجهاد.

وبذلك تختلف أسباب غياب الثلاثي عن رحلة أوغندا بين الإيقاف بالنسبة إلى ياسر إبراهيم وعدم الجاهزية الفنية بالنسبة إلى كريم الدبيس والاختيار الفني في حالة أقطاي عبد الله دون وجود ما يؤكد أن الاستبعادات الثلاثة ترتبط بأزمة داخل الفريق.

الأهلي يبحث عن بداية قوية في الكونفدرالية

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة متجهة إلى أوغندا برئاسة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي استعدادًا لمواجهة كيتارا المقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب هويما سيتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة عموتة إلى استثمار الحالة المعنوية التي اكتسبها اللاعبون عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في الجولة السادسة من الدوري الممتاز من أجل تحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية والعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

ويخطط الجهاز الفني لتنفيذ برنامج تدريبي متدرج في أوغندا يتضمن تدريبات للاستشفاء والتأقلم مع الأجواء قبل خوض المران الرئيسي الذي يسبق المباراة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب والاستقرار على التشكيل الأساسي.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأهلي الذي يسعى إلى حسم التأهل مبكرًا وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال لقاء العودة خاصة أن الفريق يتطلع إلى مواصلة المنافسة على الألقاب خلال الموسم الحالي.