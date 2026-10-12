بدون راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للقاء كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الاثنين، دون الحصول على راحة بعد الفوز أمس الأحد بمباراة القمة أمام الزمالك بهدفين دون رد.

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراته القادمة أمام فريق كيتارا الأوغندي المقرر إقامتها السبت المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأغلق الجهاز الفني واللاعبون صفحة مباراة الزمالك التي فاز بها الفريق بهدفين دون مقابل، وبدأ ‏التركيز في الاستعداد لبداية المشوار في البطولة القارية.

وأدى لاعبو الأهلي مجموعة من التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد، بينما حرص الجهاز الفني على خوض فقرات خفيفة ‏بالكرة، ضمن برنامج تجهيز الجميع للمباراة القادمة.‏