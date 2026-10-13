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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ليست 3 نقاط فقط .. مفاجأة جديدة للأهلي بعد إسقاط الزمالك | تفاصيل مهمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمود أحمد

لم تقتصر مكاسب الأهلي من الفوز على الزمالك في مباراة القمة على حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق الدوري المصري الممتاز بل امتدت إلى التصنيف العالمي للأندية بعدما حقق الفريق الأحمر تقدمًا جديدًا في ترتيب أندية العالم في مقابل تراجع غريمه التقليدي عقب خسارته مواجهة الديربي.

وقفز الأهلي 7 مراكز في التصنيف الصادر عن موقع «فوتبول داتا بيز» ليحتل المركز الـ81 عالميًا بدلًا من المركز الـ88 مستفيدًا من فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

في المقابل تلقى الزمالك ضربة على مستوى التصنيف بعدما تراجع 17 مركزًا دفعة واحدة ليحتل المركز الـ200 عالميًا بدلًا من المركز الـ183 في تحديث يعكس التغيير الذي طرأ على ترتيب قطبي الكرة المصرية عقب المواجهة التي حسمها الأهلي لصالحه.

الأهلي يجني مكاسب جديدة من الفوز على الزمالك

وجاء تقدم الأهلي في التصنيف العالمي ليضيف مكسبًا جديدًا إلى حصيلة الفريق من مباراة القمة التي مثلت محطة مهمة في مشواره ببطولة الدوري سواء على مستوى المنافسة على الصدارة أو استعادة الثقة بعد بداية الموسم.

كان الأهلي يحتل المركز الـ88 عالميًا قبل مواجهة الزمالك برصيد 1644 نقطة كما جاء في المركز الثالث أفريقيًا والثاني بين الأندية المصرية خلف بيراميدز على المستوى المحلي وفقًا للأرقام الواردة في التصنيف السابق.

ومع التحديث الجديد تقدم الفريق الأحمر إلى المركز الـ81 عالميًا ليعزز موقعه في قائمة الأندية المصنفة على مستوى العالم مستفيدًا من الانتصار الذي حققه على غريمه التقليدي في واحدة من أهم مباريات الموسم بالنسبة لجماهير الفريقين.

ولا تتوقف أهمية هذا التقدم عند عدد المراكز التي كسبها الأهلي لكنه يمنح الفوز في القمة بعدًا إضافيًا بعدما انعكست نتيجته على موقع الفريق في التصنيف إلى جانب تأثيرها المباشر على حسابات المنافسة في جدول الدوري.

تراجع الزمالك بعد خسارة القمة

على الجانب الآخر جاء تراجع الزمالك في التصنيف العالمي ليضيف أثرًا آخر للهزيمة أمام الأهلي بعدما فقد الفريق 17 مركزًا لينتقل من المركز الـ183 إلى المركز الـ200 عالميًا.

كان الزمالك يحتل المركز السابع أفريقيًا والثالث بين الأندية المصرية وفقًا للتصنيف السابق خلف الأهلي وبيراميدز قبل أن يتراجع في التحديث الأخير عقب خسارته مواجهة القمة.

يأتي هذا التراجع في وقت يسعى فيه الزمالك إلى تجاوز آثار الهزيمة واستعادة توازنه في المنافسة المحلية بعدما توقف رصيده عند 13 نقطة بينما رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 18 نقطة.

ولم تقتصر نتيجة الديربي على تغيير حسابات المنافسة في جدول الدوري وإنما امتدت إلى ترتيب الفريقين في التصنيف العالمي ليخرج الأهلي بمكاسب فنية ومعنوية ورقمية بينما أصبح الزمالك مطالبًا باستعادة نتائجه الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يحول انتصار القمة إلى دفعة قبل المهمة الأفريقية

يأمل الأهلي في البناء على الانتصار أمام الزمالك ومواصلة حصد المكاسب خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد ظهوره في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يستهل مشواره فيها بمواجهة كيتارا الأوغندي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع كيتارا في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب هويما سيتي بأوغندا في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية قبل أن يستضيف الفريق الأوغندي في مباراة الإياب بالقاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال الحالة المعنوية التي اكتسبها اللاعبون عقب الفوز بالقمة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء العودة وتساعده على مواصلة مشواره القاري دون الدخول في حسابات معقدة.

وتفرض الرحلة الأفريقية تحديًا إضافيًا على الجهاز الفني في ظل ضرورة الموازنة بين تجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة والحفاظ على حالتهم البدنية خاصة مع تلاحق المباريات خلال الفترة المقبلة.

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