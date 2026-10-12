قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة
المعتدي سيدفع الثمن غاليا.. تركي آل الشيخ للمصريين: مشاعركم مقدرة وأعرف مدى حبكم لبلدي
لابس ملابس نسائية ورقص بصورة مبتذلة.. القبض على شاب بحرض على الفجور بدمياط
تأخر أمني قبل العودة.. انطلاق مباراة النصر في أبطال آسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدردير يثير الجدل بصورة جديدة.. هل حُرم الزمالك من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي؟

ضربة جزاء للزمالك
ضربة جزاء للزمالك
ميرنا محمود

أثار الإعلامي عمرو الدردير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة لركلة جزاء ثانية لصالح الأنجولي شيكوبانزا، خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بفوز المارد الأحمر.

وجاءت الصورة التي نشرها الدرديري لتسلط الضوء على لقطة تحكيمية جديدة شهدتها المباراة، وسط تساؤلات حول مدى أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء ثانية، في ظل الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

وعلق عمرو الدردير على الصورة قائلًا: «ضربة جزاء تانيه لشيكو بانزا غير محتسبة»


ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.

الأهلي الدرديري مباراة القمه قمه الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

خلال الجولة

مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

وحدة تمكين المرأة بكلية الصيدلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة تمكين المرأة بصيدلة بنات القاهرة

نقل الشيخ أشرف الفيل إلى المستشفى

نقل الشيخ أشرف الفيل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد