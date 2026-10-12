عمرو الدردير يثير الجدل بصورة جديدة.. هل حُرم الزمالك من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي؟

أثار الإعلامي عمرو الدردير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة لركلة جزاء ثانية لصالح الأنجولي شيكوبانزا، خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، التي انتهت بفوز المارد الأحمر.

وجاءت الصورة التي نشرها الدرديري لتسلط الضوء على لقطة تحكيمية جديدة شهدتها المباراة، وسط تساؤلات حول مدى أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء ثانية، في ظل الجدل الذي صاحب القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

وعلق عمرو الدردير على الصورة قائلًا: «ضربة جزاء تانيه لشيكو بانزا غير محتسبة»



ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.