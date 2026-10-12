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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي يستفز جماهير الزمالك برسالة «4-0»

ياسين مرعي
ياسين مرعي
ميرنا محمود

أثار ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، في إشارة إلى عدد مرات فوزه على الزمالك بقميص القلعة الحمراء.

وكتب ياسين مرعي: «4-0»، في إشارة إلى عدد مرات فوزه على الزمالك بقميص الأهلي، في رسالة حملت طابع التحدي.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.

ياسين مرعي الأهلي مواجهات القمه الدوري الممتاز

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