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خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن هدف الأهلي الأول في مرمى الزمالك خلال مباراة القمة 133 التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وأوضح طلعت عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الهدف الأول تم احتسابه رسميًا للمهاجم المغربي "أشرف بن شرقي وليس لزميله محمد هاني، رغم أن الأخير هو من سدد الكرة في البداية.

وأضاف أن السبب يعود إلى أن بن شرقي كان آخر لاعب لمس الكرة وغير اتجاهها داخل المرمى، وبالتالي يُنسب الهدف إليه طبقًا للائحة، بينما احتُسبت التمريرة الحاسمة لمحمد هاني.

وأظهرت صورة من إحصائيات المباراة أن الهدف الأول سُجل باسم "اشرف بن شرقي" في الدقيقة 39 بتمريرة من محمد هاني، فيما سجل الهدف الثاني منصف بقرار في الدقيقة 80 بتمريرة من زيزو، لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي 2-0 على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق الأبيض في الدوري هذا الموسم، بعدما حقق نتائج إيجابية خلال الجولات السابقة، ليفقد ثلاث نقاط في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة
ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

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