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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: عموتة أعاد سلاح التسديد للأهلي.. وأخطاء معتمد جمال ساهمت في خسارة الزمالك

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أصبح يمتلك سلاح التسديد بقوة منذ تولي المغربي الحسين عموتة القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين باتوا يعتمدون على التسديد بشكل مستمر خلال المباريات.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الأهلي أصبح يمتلك أكثر من لاعب قادر على التسديد، مستشهدًا بمحمد هاني وعمر الساعي، إلى جانب هدف مروان عطية في شباك إنبي، خلال المباراة التي تأخر فيها الفريق بهدفين دون رد قبل أن ينجح في العودة والفوز بنتيجة 3-2، معتبرًا أن هذه العودة تعكس روح النادي الأهلي.

وفي المقابل، انتقد شوبير بعض القرارات الفنية لمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، خلال مباراة القمة، وعلى رأسها تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 4-4-2، متسائلًا عن أسباب هذا التغيير في مواجهة بحجم مباراة الأهلي والزمالك.

وأضاف أن الدفع بمحمد حمد بدلًا من عبد الله السعيد في الدقيقة 66 كان من الأخطاء المؤثرة، موضحًا أن اللاعب الشاب يمتلك مستقبلًا كبيرًا، لكن ظروف المباراة وتوقيتها لم تكن مناسبة لمشاركته في تلك اللحظة.

وتحدث شوبير عن توظيف شيكو بانزا في مركز قلب الهجوم، مؤكدًا أن اللاعب يجيد اللعب على الأطراف، وأن وجوده أمام بنتايك كان من الممكن أن يشكل جبهة هجومية قوية، في ظل معاناة الزمالك من غياب المساندة الكافية لعمر جابر في الجبهة اليمنى.

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي الحسين عموتة المغربي الحسين عموتة عموتة

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