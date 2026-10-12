عموتة يرفض رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم في يناير رغم تعثر التجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من مستقبل الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقديهما خلال الفترة الحالية.

عموتة يرفض رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم

وأكد المصدر أن عموتة يرفض فكرة رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ويتمسك باستمرارهما ضمن صفوف الفريق، نظرًا لحاجة الجهاز الفني إلى جهودهما في المرحلة القادمة.

وأوضح المصدر أن الثنائي لم يوافق على العروض المقدمة من إدارة الأهلي لتجديد عقديهما حتى الآن، بسبب التحفظ على المقابل المادي، رغم وصول قيمة العرض إلى نحو 35 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأشار إلى أن موقف عموتة يأتي في ظل رغبته في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وعدم التفريط في خدمات اللاعبين خلال منتصف الموسم، خاصة مع ارتباط الأهلي باستحقاقات محلية وقارية تتطلب توافر أكبر قدر من الاستقرار الفني.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تمسك المدير الفني باستمرار الثنائي يضع ملف التجديد أمام تحدٍ جديد، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المادي، وسعي إدارة الأهلي للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة.