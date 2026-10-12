قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تعزز دفاعاتها الوطنية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي المتزايدة
اعتقال 10 أشخاص وإصابة ضابط شرطة في اضطرابات بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
ليست حديثة.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف بمقابلة ملاك مانشستر سيتي
فضيحة تهز دولة الاحتلال.. اعتقال رئيس بلدية وزوجته في قضايا فساد
إيركايرو تمدد تعليق الرحلات إلى الرياض حتى الأسبوع القادم
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يرفض رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم في يناير رغم تعثر التجديد

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من مستقبل الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقديهما خلال الفترة الحالية.

 عموتة يرفض رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم  

 

وأكد المصدر أن عموتة يرفض فكرة رحيل محمد هاني وياسر إبراهيم عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، ويتمسك باستمرارهما ضمن صفوف الفريق، نظرًا لحاجة الجهاز الفني إلى جهودهما في المرحلة القادمة.

وأوضح المصدر أن الثنائي لم يوافق على العروض المقدمة من إدارة الأهلي لتجديد عقديهما حتى الآن، بسبب التحفظ على المقابل المادي، رغم وصول قيمة العرض إلى نحو 35 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وأشار إلى أن موقف عموتة يأتي في ظل رغبته في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، وعدم التفريط في خدمات اللاعبين خلال منتصف الموسم، خاصة مع ارتباط الأهلي باستحقاقات محلية وقارية تتطلب توافر أكبر قدر من الاستقرار الفني.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تمسك المدير الفني باستمرار الثنائي يضع ملف التجديد أمام تحدٍ جديد، في ظل استمرار الخلاف حول المقابل المادي، وسعي إدارة الأهلي للتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

محمد هاني الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد