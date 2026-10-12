نقاشات مع عموتة.. تحفظ داخل الأهلي على مستوى سفيان بن جديدة

تزايدت حالة التحفظ داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي تجاه المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم الفريق، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع مردوده الفني والبدني.

تحفظ داخل الأهلي على مستوى سفيان بن جديدة

وكشفت مصادر خاصة أن هناك حالة من الغضب بسبب أداء اللاعب، خاصة فيما يتعلق ببطء تحركاته وردود فعله أمام المرمى، إلى جانب عدم استغلال الفرص التي تتاح له خلال المباريات والتدريبات.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكرة فتح نقاشات مع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خلال الفترة الماضية، للاستفسار عن أسباب عدم انسجام المهاجم المغربي بالشكل المطلوب، لا سيما أنه سبق أن قدم مستويات مميزة في الدوري المغربي قبل انتقاله إلى الفريق الأحمر.

ويواجه بن جديدة ضغوطًا متزايدة لاستعادة مستواه وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، بعدما فشل في هز الشباك خلال آخر 6 مواجهات خاضها مع الأهلي.

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات من عموتة عقب عدد من المباريات الودية، بسبب إهدار فرص محققة وعدم ترجمتها إلى أهداف، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام حول قدرته على التأقلم سريعًا مع الفريق وتلبية طموحات الجهاز الفني والجماهير.