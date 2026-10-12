قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تهز دولة الاحتلال.. اعتقال رئيس بلدية وزوجته في قضايا فساد
إيركايرو تمدد تعليق الرحلات إلى الرياض حتى الأسبوع القادم
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقاشات مع عموتة.. تحفظ داخل الأهلي على مستوى سفيان بن جديدة

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
عمرو مصطفى

تزايدت حالة التحفظ داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي تجاه المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم الفريق، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع مردوده الفني والبدني.

تحفظ داخل الأهلي على مستوى سفيان بن جديدة 

 

وكشفت مصادر خاصة أن هناك حالة من الغضب بسبب أداء اللاعب، خاصة فيما يتعلق ببطء تحركاته وردود فعله أمام المرمى، إلى جانب عدم استغلال الفرص التي تتاح له خلال المباريات والتدريبات.

وأوضحت المصادر أن جهاز الكرة فتح نقاشات مع الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خلال الفترة الماضية، للاستفسار عن أسباب عدم انسجام المهاجم المغربي بالشكل المطلوب، لا سيما أنه سبق أن قدم مستويات مميزة في الدوري المغربي قبل انتقاله إلى الفريق الأحمر.

ويواجه بن جديدة ضغوطًا متزايدة لاستعادة مستواه وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، بعدما فشل في هز الشباك خلال آخر 6 مواجهات خاضها مع الأهلي.

وتعرض المهاجم المغربي لانتقادات من عموتة عقب عدد من المباريات الودية، بسبب إهدار فرص محققة وعدم ترجمتها إلى أهداف، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام حول قدرته على التأقلم سريعًا مع الفريق وتلبية طموحات الجهاز الفني والجماهير.

سفيان بن جديدة الأهلي القمة الزمالك عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط

وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في المؤتمر الرابع للكنائس العربية بالولايات المتحدة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد