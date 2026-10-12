الأهلي والزمالك في اختبارين ناريين.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

تتجه الأنظار غدًا الثلاثاء إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقامة حاليًا في أنجولا لعام 2026، بعدما أعلنت اللجنة المنظمة مواعيد مواجهات الرجال والسيدات، التي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك في صراع التأهل إلى المباراة النهائية.

مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ويبدأ فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مشواره في نصف النهائي بمواجهة شبيبة كينشاسا الكونغولي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، سعيًا لحجز بطاقة العبور إلى النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم الزمالك بمنافسه بترو أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة السادسة مساءً، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى مواصلة مشواره نحو التتويج بالبطولة.

وعلى مستوى منافسات السيدات، يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بحثًا عن الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، ومواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

كان الأهلي والزمالك قد أنهيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حقق كل فريق الفوز في جميع مبارياته، ليؤكدا جاهزيتهما لمواصلة المنافسة في الأدوار الإقصائية.

وفي منافسات السيدات، نجح الأهلي في بلوغ الدور نصف النهائي عقب فوزه على هيريتاج الكونغولي بنتيجة 30-16، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع بترو أتلتيكو الأنجولي في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى انتزاع بطاقة التأهل للنهائي.

وتترقب الجماهير المصرية مواجهات الغد، في ظل طموحات الأهلي والزمالك بمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة على منصات التتويج الإفريقية في منافسات الرجال والسيدات.