وائل جمعة يعيد أمجاد جوزيه في الأهلي.. وسر خاص وراء الفوز بالقمة

أشاد الإعلامي محمد فارس بالدور الذي يقوم به وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أهمية الانضباط والالتزام في إعداد الفريق للمباريات الكبرى، وذلك عقب فوز الأحمر على الزمالك بهدفين دون رد في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فارس، في تصريحاته ببرنامج «القهوة مع فايق»، إنه يرغب في توجيه الشكر إلى وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ، مستعيدًا انتقاداته للجهاز الفني للأهلي في الموسم الماضي، بسبب تقليص مدة المعسكر المغلق قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا إلى 24 ساعة بدلًا من 48 ساعة، استجابة لرغبة اللاعبين في الحصول على إجازة العيد.

وأضاف أن الأمر تكرر قبل مواجهة بيراميدز، التي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف، بعدما تقرر تقليص مدة المعسكر عقب المباراة الودية أمام زد، ومنح اللاعبين إجازة.

وأوضح فارس أن هذا الأمر لم يتكرر في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه كان يحرص على إقامة معسكرات مغلقة قبل مباريات مختلفة، حتى أمام طلائع الجيش في عام 2009، بهدف تحقيق التركيز والانسجام بين اللاعبين.

وتحدث الإعلامي عن استعدادات الأهلي لمباراة الزمالك، مؤكدًا أن وائل جمعة فرض حالة من الانضباط من خلال تنظيم معسكر مغلق للفريق، لافتًا إلى اختيار الفندق نفسه الذي اعتاد مانويل جوزيه إقامة معسكراته فيه خلال فترته مع الأهلي.

وأشار فارس إلى أن استعادة مواقف وتقاليد اللاعبين أصحاب التاريخ داخل النادي وتطبيقها في العمل الإداري والفني، من شأنها نقل الخبرات إلى الجيل الحالي وترسيخ الانضباط داخل غرفة الملابس، معتبرًا أن هذه الحالة كانت غائبة عن الفريق في الموسم الماضي.

الأهلي يحسم القمة ويتصدر الدوري

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، وأضاف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد تلقيه خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.