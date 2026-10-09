الأهلي يفرض السرية قبل القمة.. وائل جمعة يحظر التصريحات ويبعد اللاعبين عن الضغوط

فرض وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حالة من السرية التامة على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم، ضمن خطة الجهاز الإداري والفني لتجهيز اللاعبين لمواجهة الزمالك المرتقبة، في ظل أهمية المباراة وحساسية المنافسة بين القطبين.

وائل جمعة يحظر التصريحات

وقرر مدير الكرة تطبيق حظر إعلامي كامل على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني طوال فترة المعسكر، مع منع الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الحديث عن التفاصيل الفنية الخاصة بالمباراة، بما في ذلك التشكيل المتوقع والخطط التي يستعد الفريق للاعتماد عليها خلال المواجهة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الكرة بالأهلي إلى توفير أجواء من الهدوء والتركيز داخل المعسكر، وإبعاد اللاعبين عن الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تسبق مباريات القمة، ومنح الجهاز الفني الفرصة للعمل بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.

وشدد وائل جمعة على ضرورة التزام جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بالتعليمات الإدارية والفنية، وعدم الخروج عن القواعد المحددة حتى موعد المباراة، للحفاظ على حالة التركيز والانضباط داخل الفريق.

ويأمل الأهلي في استغلال فترة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة، من أجل الوصول إلى مواجهة الزمالك بأعلى درجات الجاهزية، في ظل أهمية اللقاء بالنسبة للفريق ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.