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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

يستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.

ويحتضن إستاد الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط رغبة من بيراميدز في استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز، بينما يأمل سيراميكا كليوباترا في العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء الاثنين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل تقارب النقاط بينهما، ورغبتهما في مواصلة المنافسة على صدارة المسابقة.

ترتيب بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

يدخل بيراميدز المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، ويسعى إلى تعزيز موقعه في القمة والابتعاد عن منافسيه.

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الطرفين.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم أمين عمر لإدارة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وجاء طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء على النحو التالي:

  • حكم الساحة: أمين عمر.
  • المساعد الأول: أحمد حسام طه.
  • المساعد الثاني: محمد عاطف الزناري.
  • الحكم الرابع: أحمد جمال شاهين.
  • حكم تقنية الفيديو (VAR): أحمد الغندور.
  • مساعد حكم الفيديو: أحمد حامد فهيم.

وتتجه الأنظار إلى استاد الدفاع الجوي لمتابعة المواجهة، التي تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات بيراميدز في الحفاظ على الصدارة، مقابل سعي سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في سباق الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز

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