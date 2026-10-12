حسم مصير تحليل أداء الحكام الأجانب في الدوري المصري اليوم

تعقد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم جلسة اليوم الاثنين لحسم الموقف بشأن تحليل أداء طاقم التحكيم الأجنبي في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتناقش لجنة الحكام القرار النهائي بشان الاستمرار على قرار عدم تحليل أداء الطاقم التحكيم الأحنبي في مباريات الدورى، أو التراجع عن القرار وتحليل أداء الطاقم الأجنبي لمباراة القمة ضمن الحالات الجدلية الأسبوعية.

يأتى ذلك بعد حالة الجدل الواسع التي تسبب فيها طاقم التحكيم السلوفيني الذي أداء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتعددت أراء خبراء التحكيم منهم من يرى عدم أحقية الزمالك بركلات جزاء وأخر يرى أحقية الأبيض بركلة واحده على الأقل فيما لفت البعض أن هدف الأهلي الأول غير صحيح بسبب زيزو.

في نفس السياق، حسم الحكم السويسري الشهير أورس ماير الجدل بشأن اللقطة المثيرة للجدل بين شيكو بانزا، لاعب الزمالك، وأشرف داري، مدافع الأهلي، خلال مباراة القمة 133، مؤكدًا أنها لا تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

وقال أورس ماير، في تصريحات إعلامية، إن الكرة المشتركة بين شيكو بانزا وأشرف داري لم تكن ركلة جزاء، موضحًا أن لاعب الزمالك سقط من تلقاء نفسه، وبحث عن الاحتكاك مع مدافع الأهلي من أجل الحصول على مخالفة، دون وجود ما يستدعي احتساب ركلة جزاء.

وأضاف الحكم السويسري الشهير، تعليقًا على لقطة أخرى لشيكو بانزا: «لم أرَ سوى أن الحكم كان يجب أن يمنح اللاعب صاحب القميص الأبيض إنذارًا»، مشيرًا إلى أن لاعب الزمالك ارتكب مخالفة بلمس الكرة بيده، متسائلًا عن سبب عدم اتخاذ الحكم أي إجراء بشأنها.