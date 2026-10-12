باسم مرسي: فيه لعيبة في الزمالك تحمد ربنا أنها لسه بتلعب.. ومعتمد جمال لا يصلح

شن باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، هجوما حادا على بعض لاعبي الفريق الأبيض، كما انتقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق، مؤكدا أنه لا يصلح لتولي المسؤولية الفنية لنادٍ بحجم الزمالك.

وقال مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن هناك لاعبين داخل صفوف الزمالك يجب عليهم إدراك قيمة النادي الذي يرتدون قميصه، مشيرًا إلى أن استمرارهم مع الفريق حتى الآن أمر يستوجب منهم بذل المزيد من الجهد وتقديم مستويات أفضل.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن معتمد جمال لا يناسب تدريب الفريق الأبيض، في ظل تطلعات الجماهير للمنافسة وتحقيق البطولات.

ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.