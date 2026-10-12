اليوم راحة سلبية للاعبي المصري.. والفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لأبو قير للأسمدة

قرر الكابتن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الاثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة السابعة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق أبو قير للأسمدة .

الاثنين راحة سلبية للاعبي المصري

ومن المقرر اقامة المباراة في الثامنة مساء الاثنين الموافق التاسع عشر من أكتوبر الجاري على ستاد السويس الجديد والذي استضاف مباراة الفريق بالجولة السادسة من البطولة ذاتها والتي جمعته بنظيره فريق القناة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.