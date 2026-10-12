محمد عادل: الحكم السلوفيني أدار مباراة القمة بطريقة تجارية

انتقد محمد عادل، الحكم الدولي، أداء الحكم السلوفيني راد أوبيرنوفيتش، الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن قراراته لم تكن جيدة خلال اللقاء، ومشيرًا إلى وجود ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك لم تُحتسب.



انتقد محمد عادل، الحكم الدولي، أداء الحكم السلوفيني راد أوبيرنوفيتش، الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن قراراته لم تكن جيدة خلال اللقاء، ومشيرًا إلى وجود ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك لم تُحتسب.



وقال محمد عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أحدث حكم في القائمة الدولية المصرية كان سيدير المباراة بشكل أفضل من الحكم السلوفيني».



وأضاف: «أدار الحكم المباراة بطريقة تجارية من منتصف الملعب، وكان يفتقد السرعة، كما أدار اللقاء وهو واقف في منتصف الملعب».



وتابع: «في الثانية 11، اتخذ الحكم إجراءً إداريًا بتغيير كرة المباراة، رغم أنه كان قد عاينها مباشرة قبل انطلاق اللعب».



وأشار إلى وجود قرار خاطئ بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك، قائلًا: «كان هناك دفع للاعب الزمالك شيكو بانزا من جانب مروان عطية، وكان يجب احتساب ركلة جزاء».



وأوضح: «الغريب في قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو بشأن لعبة شيكو بانزا أننا لم نعرف ماذا احتسب الحكم في هذه اللعبة».



وواصل: «في الدقيقة 72، طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء بعد سقوط شيكو بانزا إثر تدخل من أشرف داري، وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا، وكان شيكو بانزا يستحق الحصول على بطاقة صفراء».



وأكمل: «أغفل الحكم إشهار البطاقات الصفراء في أكثر من لعبة، وبشكل عام، فإن أحدث حكم في القائمة الدولية المصرية أفضل من الحكم السلوفيني الذي أدار المباراة».



واختتم تصريحاته قائلًا: «هدف الأهلي الثاني جاء بعد التحام طبيعي جدًا، ولا توجد أي مخالفة في اللعبة».