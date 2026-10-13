ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي ينتظر رد لجنة الحكام بشأن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك عقب البيان الرسمي الذي أصدره النادي للمطالبة بتوضيح القرارات محل الاعتراض.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن الزمالك يتمسك بحقه في الحصول على إجابات واضحة بشأن تلك اللقطات.

وشدد على أن النادي لن يصمت حال عدم استجابة لجنة الحكام لمطالبه، مؤكدًا أن الزمالك مؤسسة كبيرة، وأن الإدارة ستلجأ إلى التصعيد واتخاذ خطوات أخرى للدفاع عن حقوق النادي.