قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية
بالمعايير المصرية.. عصام عبد الفتاح: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي
قصة إرادة لا تكسر.. فتاة تتحدى المستحيل بعد 21 عملية جراحية في 5 سنوات
ترامب يكشف لـCNN عن اتصال مع ولي العهد السعودي بعد هجمات الفصائل اليمنية
نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها: محترم ومؤدب وابن ناس وأكون مبهورة بشخصيته
بيوتنا مفتوحة للأشقاء واللقمة هنقسمها.. مظاهرة حب من المصريين للسعوديين على «إكس»
التموين: كاري أون يطور المجمعات الاستهلاكية.. وتخفيض 25% على 30 سلعة أساسية
دعاء الفجر المستجاب لإزالة الهم والبلاء ومصاعب الحياة.. لا تحرم نفسك من أجره
بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال
ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد
رغم حكم الإعدام.. رئيس الكونغو السابق يعلن تشكيل تحالف سياسي عسكري جديد
انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مباراة القمة
مباراة القمة
يارا أمين

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن النادي ينتظر رد لجنة الحكام بشأن اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك عقب البيان الرسمي الذي أصدره النادي للمطالبة بتوضيح القرارات محل الاعتراض.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن الزمالك يتمسك بحقه في الحصول على إجابات واضحة بشأن تلك اللقطات.

وشدد على أن النادي لن يصمت حال عدم استجابة لجنة الحكام لمطالبه، مؤكدًا أن الزمالك مؤسسة كبيرة، وأن الإدارة ستلجأ إلى التصعيد واتخاذ خطوات أخرى للدفاع عن حقوق النادي.

الزمالك نادي الزمالك مباراة القمة الأهلي الإعلامية سهام صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

وزير الاتصالات

إتاحة امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر مجانا لمدة عام

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. سعر المتر ونسبة الخصم وفرص التقسيط

موعد تغير الساعة

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

الخط الرابع

المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا

الدكتور شريف باشا

" صحة النواب" تناقش تكليف الخريجين بالقطاع الطبي

خلال الجولة

مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد