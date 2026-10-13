سهام صالح: بيراميدز بعبع الدوري.. والأهلي الوحيد القادر على إيقافه

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن بيراميدز وجه رسالة قوية لمنافسيه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، رغم تأخره بهدف مبكر.

وأشارت إلى أن بيراميدز يمتلك شخصية قوية تجعله منافسًا شرسًا على لقب الدوري، متوقعة استمرار الصراع بينه وبين الأهلي حتى نهاية المسابقة.

وأضافت أن الزمالك مطالب باستعادة توازنه سريعًا بعد خسارة القمة، لتجنب الابتعاد عن المنافسة، موضحة أن الأهلي قد يكون الفريق الوحيد القادر على إيقاف انتصارات بيراميدز خلال المباريات المقبلة.