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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيلحق ببعثة الفريق.. الزمالك يكشف تطورات حالة معتمد جمال الصحية

معتمد جمال
معتمد جمال
يارا أمين

أكد ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع لعملية جراحية، مشيرًا إلى أن حالته تسمح باللحاق ببعثة الفريق في رواندا.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن معتمد جمال سيسافر يوم الأربعاء للانضمام إلى بعثة الزمالك، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن المدير الفني سيقود تدريبات الفريق بصورة طبيعية يوم الخميس، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة المقرر إقامتها يوم الجمعة.

ماهر غريب معتمد جمال نادي الزمالك الإعلامية سهام صالح

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