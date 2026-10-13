ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

خطفت الفنانة ريم البارودي الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.



وظهرت ريم، بإطلالة جذابة فى شوارع باريس ، مرتدية جاكت باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز أزرق فاتح ، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها .

وتعد ريم البارودي، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، وتفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

من الناحية الجمالية، تعتمد ريم في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها

وأطلقت الفنانة ريم البارودي، تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين الماضي.

وأضافت ريم البارودي: وفاة والدي أدخلني حالة سيئة ولم أكن نفسي وهذا الأمر من اهم الأسباب التي جعلتني ابتعد على التمثيل خلال العامين الماضيين.

وتابعت ريم البارودي: يعرض عليا أعمال فنية ولكني اعتذر لاني أريد أقدم أدور معينة وهذا سبب أخر لعدم ظهور في الاعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اقدم أعمال فنية تليق بما وصلت له في التمثيل.