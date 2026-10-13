بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1494 لسنة 2026 بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء نص القرار بأن ُيؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عبد الرحمن صلاح الدين محمد على وآخرهم هشام مصطفى أنور إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



وأنه وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرر في مادته الأولى بأن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عبد الرحمن صلاح الدين محمد على وآخرهم هشام مصطفى أنور إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونوضح بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية..

1 عبد الرحمن صلاح الدين محمد على القاهرة 14/12/1998 الكندية

2 على حسن صلاح الدين حسن الفقى القاهرة 30/5/2007

3 محمود محمد محمد عزت علوان القاهرة 1/9/1992

4 أحمد عبد الغنى أحمد مطاوع الإسكندرية 10/1/1984

5 نانسى يوسف محمد يوسف الجيزة 13/9/1989

6 فاطمة محمد فؤاد صقر قطر 25/2/1989 البريطانية

7 ريتا ماهر قلادة واصف القاهرة 30/9/1982

8 عمر أحمد فاروق حسن القاهرة 30/7/1998

9 ماثيو رومانى نسيم غبريال بقطر القس ملطى السودان 12/8/2001 السودانية

10 أحمد عبد اللطيف عز الدين عثمان عبد الحميد السعودية 16/8/1998 11 أحمد إيهاب علم الدين حسن خليل القاهرة 30/9/2005

12 عبد الله فؤاد عبد الله بستنجى القاهرة 10/4/2005 السعودية

13 يحيى محمد طلعت فراج على القاهرة 21/1/2007 النرويجية

14وسيم خالد صبرى أبو طالب أمريكا 7/5/2000 الأمريكية

15 محمد عاطف محمد السيد الموجي أمريكا 2/8/2008

16 يوسف يحيى عزمى أحمد محمد أبو طالب أمريكا 19/11/2007

17 أمين شريف حسن أمين والى الجيزة 28/12/1987 سانت كيتس أند نيفيس

18 غالى فريد غالى أنيس المنيا 22/9/1999 الروسية

19 عبد الله محمد صبرى أنور العزبى الإمارات 22/3/1993 كومنولث دومينيكا

20 على عصام على النعناعى المنوفية 7/9/2004 الإيطالية

21 هشام مصطفى أنور إسماعيل إيطاليا 13/4/2001